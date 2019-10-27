5 ноября Xiaomi проведет очередную презентацию. Вот что на ней покажут

Источник материала: Tut.by

Пятого ноября в Китае Xiaomi проведет презентацию новых гаджетов. Gagadget пишет , что в этот раз производитель покажет смартфон, телевизоры, а также смарт-часы на операционной системе от Google.





Больше всего внимания во время мероприятия, скорее всего, уделят смартфону CC9 Pro. Аппарат оборудуют основой камерой с четырьмя модулями, которые смогут делать снимки с оптическим увеличением. Кроме того, разрешение главного фотодатчика составит 108 Мп. Точной такой же фотомодуль (Samsung ISOCELL Bright HMX) используется в недавнем смартфоне-концепте Mi Mix Alpha.

Из других технических характеристик — AMOLED-экран, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, а также аккумулятор на 4000 мАч. Скорее всего, в Китае за аппарат будут просить около 300 долларов.

Следующей новинкой окажутся смарт-часы Mi Watch, которые будут базироваться на операционной системе Wear OS от Google. Точных характеристик устройства пока нет, но предполагается, что процессором для часов выступит Snapdragon Wear 3100, который дополнят 1 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, производитель расскажет о телевизорах новой серии — Mi TV 5. Они должны поступить в продажу в Китае не позднее 11 ноября, когда там стартует ежегодная распродажа.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi: