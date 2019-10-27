Женский мозг меньше мужского? Тест по мотивам лекции известной феминистки

Источник материала: Tut.by

О феминизме бытует куча мифов. «Они все сумасшедшие обиженки», «если накрасила ресницы, значит не феминистка», «они ненавидят мужчин». Порой разобраться в обилии мнений и лозунгов нелегко. Но отделять зерна от плевел надо. Мы предлагаем вам небольшой тренажер. На этих выходных в Минске по приглашению 34mag выступила Залина Маршенкулова. Помните скандальную рекламу Reebok? Это она в ней снялась. Залина рассказала, чем занимается «в свободное от сидения на лицах время» и что такое феминизм на самом деле. Попробуйте определить, какой тезис известная феминистка действительно высказала в своей лекции, а какой — полная чушь, которую мы выдумали. Поехали!

Еще раз подчеркиваем: тест сделан на базе конкретной лекции конкретного человека, поэтому мы не утверждаем, что остальные феминистки думают так же.