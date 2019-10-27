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Женский мозг меньше мужского? Тест по мотивам лекции известной феминистки
Источник материала: Tut.by
О феминизме бытует куча мифов. «Они все сумасшедшие обиженки», «если накрасила ресницы, значит не феминистка», «они ненавидят мужчин». Порой разобраться в обилии мнений и лозунгов нелегко. Но отделять зерна от плевел надо. Мы предлагаем вам небольшой тренажер. На этих выходных в Минске по приглашению 34mag выступила Залина Маршенкулова.
Еще раз подчеркиваем: тест сделан на базе конкретной лекции конкретного человека, поэтому мы не утверждаем, что остальные феминистки думают так же.
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Сходили на лекцию скандальной феминистки Залины Мершенкуловой и сделали тест по мотивам содержания мероприятия. Готовы?
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