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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Источник материала: Tut.by
Продюсеру Максиму Фадееву потребовалась срочная помощь медиков — бригаду «скорой» вызвали в его загородный дом в Подмосковье. Об этом
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ. Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.
От госпитализации Фадеев отказался, сейчас с продюсером проводят необходимые медицинские процедуры на дому, где он находится под присмотром врачей.
Напомним, совсем недавно Максим давал концерт в Минске (
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Фадееву стало плохо накануне ночью.
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