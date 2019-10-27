У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Источник материала: Tut.by

Продюсеру Максиму Фадееву потребовалась срочная помощь медиков — бригаду «скорой» вызвали в его загородный дом в Подмосковье. Об этом сообщает Super со ссылкой на источники, близкие к окружению 51-летнего продюсера.





Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ. Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

От госпитализации Фадеев отказался, сейчас с продюсером проводят необходимые медицинские процедуры на дому, где он находится под присмотром врачей.

Напомним, совсем недавно Максим давал концерт в Минске ( как это было ), а до этого экстренно выселился из одного из лучших отелей столицы.