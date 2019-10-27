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Выигравший 80 миллионов долларов в лотерею мужчина отказался бросать работу

28.10.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель американского штата Мичиган 54-летний Филип Чиппева (Philip Chippewa) выиграл 80 миллионов долларов в лотерею Michigan Powerball. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Fox News.


Фото: NBC25 / FOX66 News

Американец признался, что регулярно покупал лотерейные билеты, когда видел, что ставки в Powerball повышаются.

21 сентября Чиппева узнал о повышении куша и остановился в местном магазине. Он набрал продуктов и в последний момент вспомнил о том, что нужно купить билеты. Американец положил билеты в свой грузовик и забыл о них.

Позже ему позвонила невестка и сообщила, что в его регионе есть победитель. Чиппева нашел билеты и проверил их вместе с женой. Американец признается, что у них выступили слезы на глазах: один из билетов оказался выигрышным и принес им 80 миллионов долларов. После уплаты налогов он получит на руки 42 миллиона долларов.

Победитель, у которого 7 детей и 21 внук, рассказал, что планирует купить дома для себя и своих детей, мотоцикл и автомобиль. Американец настаивает на том, что богатство не изменит его как человека.

Чиппева даже не бросил работу, хотя начальник каждый день спрашивает его, зачем он продолжает туда ходить.

 
 
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Американец признался, что регулярно покупал лотерейные билеты.
 
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