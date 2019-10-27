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Мода - для бедных? Глава H&M заявил об «ужасающих последствиях» движения против потребления

28.10.2019 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мода - для бедных? Глава H&M заявил об «ужасающих последствиях» движения против потребления

фото: arbuztoday.ru

Бизнесмен считает, что отказ от fast fashion – частой покупки недорогой одежды – грозит миру ростом нищеты.

Противники потребления призывают мир покупать меньше новых вещей, ведь их производство пагубно влияет на окружающую среду. Однако эти эко-меры могут привести к печальным последствиям, предупредил гендиректор H&M Карл-Йохан Перссон. Мнение Перссона цитирует Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Бизнесмен не отрицает, что предлагаемые экологическими активистами меры могут иметь небольшой положительный эффект на окружающую среду, но их последствия для социальной сферы будут ужасающими.

Перссон признал изменение климата большой проблемой. «Но борьба с бедностью – проблема, которая по меньшей мере настолько же важна. Нам нужно уменьшить влияние на окружающую среду. В то же время, нам надо продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и другие вещи, которые приносит экономический рост», - отметил он.

Гораздо более эффективными эко-мерами, чем бойкот вещей из масс-маркета, Перссон считает инновации в сфере экологии, возобновляемые энергоресурсы и улучшенные материалы.

По оценке Экономической комиссии ООН, производители одежды ответственны за порядка 10% общемировых парниковых выбросов и потребляют больше энергии, чем авиация и судоходство вместе взятые. Привычка потребителей к fast fashion – частой покупке недорогой одежды – привела к «экологической и социальной чрезвычайной ситуации», считает ООН. Покупатели готовы изменить свое поведение. По оценке самой H&M, больше 70% вредного влияния на окружающую среду приходится на стадию производства одежды.

Карл-Йохан Перссон занимает 1605-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, его состояние оценено в 1,4 млрд долларов. Его отец, Стефан Перссон возглавляет совет директоров H&M. Стефан Перссон – богатейший человек Швеции с состоянием 15,6 млрд долларов.

 
 
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Бизнесмен считает, что отказ от fast fashion – частой покупки недорогой одежды – грозит миру ростом нищеты.
 
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