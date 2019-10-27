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Президент Кубы: для расширения сотрудничества с Беларусью есть все предпосылки

28.10.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Кубы: для расширения сотрудничества с Беларусью есть все предпосылки

Для расширения сотрудничества с Беларусью есть все предпосылки. Об этом заявил президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Существует достаточно насыщенный обмен, который имеет политические предпосылки и основан на исторической дружбе между нашими народами. Наши экономики являются взаимодополняющими», - считает Мигель Бермудес.

Так, Куба импортирует продукцию белорусского машиностроения и удобрения, а в Беларусь идет кубинская биотехнологическая продукция и лекарственные препараты.

 «Есть интерес в развитии электрoтранспорта. Туризм, образoвательные программы, исследoвательские проекты, мoдернизация оборудования и техники — все это oбсуждалось на встречах в Минске. Для расширения сотрудничества существуют все предпoсылки. И, кoнечно, мы бы хoтели видеть инвестиции со стoроны Беларуси в нашу страну», — добавил кубинский лидер.

Президент Кубы отметил, что Беларусь стала одной из первых стран, которую он посетил в этой должности. А встречу с Лукашенко назвал очень теплой.

В конце интервью Мигель Бермудес сказал, что Куба всегда будет хорошим другом для Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Для расширения сотрудничества с Беларусью есть все предпосылки. Об этом заявил президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в интервью программе «Главный...
 
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