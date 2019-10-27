Облачно и до +10°С ожидается в Беларуси 29 октября

Источник материала: Аргументы и факты

До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 29 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по информации синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем по северу республики с мокрым снегом. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем будет 3-8 тепла, по югу страны - до плюс 10 градусов.