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Облачно и до +10°С ожидается в Беларуси 29 октября

28.10.2019 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Облачно и до +10°С ожидается в Беларуси 29 октября
БЕЛТА

До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 29 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по информации синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем по северу республики с мокрым снегом. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем будет 3-8 тепла, по югу страны - до плюс 10 градусов.

 
 
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БЕЛТА До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 29 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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