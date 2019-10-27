ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минской области за выходные под колесами авто погибли три пешехода

28.10.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За прошедшие выходные в Минской области под колесами авто погибли три человека. Все аварии произошли в темное время суток, а пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Первый наезд произошел 26 октября вблизи деревни Тристенец Узденского района. Около 18.40 на 47-м километре трассы Минск — Микашевичи 51-летний минчанин ехал на Renault Megane в направлении столицы и сбил 59-летнего мужчину, который находился на проезжей части в 15 метрах от пешеходного перехода.


В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

Через полчаса в деревне Приморье Минского района произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительной информации, 36-летний водитель Mazda двигался по трассе Колодищи — Заславль и наехал на 65-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу.


Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в областную больницу, где через несколько часов скончался.

Еще одна авария произошла в ночь на 27 октября в деревне Подлипцы Слуцкого района. Здесь 34-летний местный житель на Kia Sportage сбил 33-летнюю женщину, которая шла по улице в направлении деревни Знамя.


От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все они не были обозначены световозвращающими элементами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владислав Ерёменко о проигрыше ХК «Динамо-Минск» «Салавату Юлаеву»: «Получили ненужное удаление, и нас наказали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика