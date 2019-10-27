В Минской области за выходные под колесами авто погибли три пешехода

Источник материала: Tut.by

За прошедшие выходные в Минской области под колесами авто погибли три человека. Все аварии произошли в темное время суток, а пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Первый наезд произошел 26 октября вблизи деревни Тристенец Узденского района. Около 18.40 на 47-м километре трассы Минск — Микашевичи 51-летний минчанин ехал на Renault Megane в направлении столицы и сбил 59-летнего мужчину, который находился на проезжей части в 15 метрах от пешеходного перехода.





В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

Через полчаса в деревне Приморье Минского района произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительной информации, 36-летний водитель Mazda двигался по трассе Колодищи — Заславль и наехал на 65-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу.





Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в областную больницу, где через несколько часов скончался.

Еще одна авария произошла в ночь на 27 октября в деревне Подлипцы Слуцкого района. Здесь 34-летний местный житель на Kia Sportage сбил 33-летнюю женщину, которая шла по улице в направлении деревни Знамя.





От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте ДТП.