«Нынче все в метро в телефоны пялятся, мира вокруг не замечают»: тред, который зашел слишком далеко

Источник материала: Tut.by

24 октября дизайнер «Студии Артемия Лебедева» и автор « Армейского дневника срочника » Сергей Николаев написал твит, в котором обыграл «зацикленность» пассажиров метро на своих смартфонах. Дизайнер иронично сравнил современность с обстановкой десятилетней давности, где все якобы было гораздо душевнее, а люди общались друг с другом, а не сидели в телефонах. Твит Николаева стал шаблоном для флешмоба, и за несколько дней тезис «а вот раньше в вагоне» зашёл слишком далеко — до Святой Инквизиции, викингов и динозавров. TJournal восстановил хронологию обычного вагона метро.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Viktor Forgacs / Unsplash

Нынче все в метро в телефоны пялятся, мира вокруг не замечают. Лет 10 назад, бывает, зайдешь в вагон, а там все смеются, семейные фото показывают друг другу, и тебе радостно машут, мол, чего стоишь как неродной, садись, расскажи о себе. И тетя пирожок сует и такая «сама испекла». — sergey nikolaev (@kefiijrw) October 24, 2019