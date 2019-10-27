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«Нынче все в метро в телефоны пялятся, мира вокруг не замечают»: тред, который зашел слишком далеко

28.10.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 октября дизайнер «Студии Артемия Лебедева» и автор «Армейского дневника срочника» Сергей Николаев написал твит, в котором обыграл «зацикленность» пассажиров метро на своих смартфонах. Дизайнер иронично сравнил современность с обстановкой десятилетней давности, где все якобы было гораздо душевнее, а люди общались друг с другом, а не сидели в телефонах. Твит Николаева стал шаблоном для флешмоба, и за несколько дней тезис «а вот раньше в вагоне» зашёл слишком далеко — до Святой Инквизиции, викингов и динозавров. TJournal восстановил хронологию обычного вагона метро.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Viktor Forgacs / Unsplash
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