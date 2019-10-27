«Нынче все в метро в телефоны пялятся, мира вокруг не замечают»: тред, который зашел слишком далеко

24 октября дизайнер «Студии Артемия Лебедева» и автор «Армейского дневника срочника» Сергей Николаев написал твит, в котором обыграл «зацикленность» пассажиров метро на своих смартфонах. Дизайнер иронично сравнил современность с обстановкой десятилетней давности, где все якобы было гораздо душевнее, а люди общались друг с другом, а не сидели в телефонах. Твит Николаева стал шаблоном для флешмоба, и за несколько дней тезис «а вот раньше в вагоне» зашёл слишком далеко — до Святой Инквизиции, викингов и динозавров. TJournal восстановил хронологию обычного вагона метро.
Нынче все в метро в телефоны пялятся, мира вокруг не замечают. Лет 10 назад, бывает, зайдешь в вагон, а там все смеются, семейные фото показывают друг другу, и тебе радостно машут, мол, чего стоишь как неродной, садись, расскажи о себе. И тетя пирожок сует и такая «сама испекла».
Нынче все в метро в телефоны пялятся, мира вокруг не замечают. Лет 100 назад зайдешь в вагон, а там красноармейцы, кони, буржуйка, письма из дома показывают друг другу, и тебе машут, мол, чего стоишь как неродной, садись, расскажи о себе. Морячок стакан чая суёт, а там кокаин. https://t.co/vEkTo65Fh5
нынче все в метро в телефоны пялятся мира вокруг не замечают. лет 190 бывает выйдешь на Сенатскую, а там восстание, полки в каре построились, Кюхельбекер пистолетом машет, ну что ты как не родной вставай рядом. и Каховский тело Милорадовича суёт и такой: «сам застрелил» https://t.co/MkBpaTXGsT