Недолгая слава «Малыша». Судьба первого ребенка-кинозвезды

Источник материала: Аргументы и факты

Детей-актеров сейчас много. И у нас, и у них, на условном Западе. Для кого-то съемки в популярном кино становятся только началом большой карьеры (как у Джоди Фостер или Натали Портман), кто-то не идет дальше детских ролей (как Наташа Гусева). А кому-то не везет, и взрослая актерская жизнь у них не складывается, как, к примеру, у Маколея Калкина после фильма «Один дома». Третий путь, конечно, самый обидный, первым по нему прошел американский актер Джеки Куган, который был и первым ребенком-кинозвездой.

Куган. Начало.

Пожалуй, Джеки Кугану с рождения была уготована актерская карьера. Он родился 26 октября 1914 года в семье театральных актеров. Правда, первые три года он прожил у бабушки и дедушки по отцу, поскольку родители в поисках работы колесили по всей Америке. Но потом он начал ездить вместе с ними, присутствовал на репетициях и выступлениях, его учили танцу и актерскому мастерству. И в пятилетнем возрасте Джеки Куган впервые вышел на сцену, сорвав овации публики. К тому времени он даже успел сняться в кино, хотя и без упоминания в титрах.

Но в актерской профессии многое зависит от воли случая. Юный Джеки так и мог бы еще много лет развлекать зрителей в номерах родителей, а потом занял бы их место. Но в 1919 году Чарли Чаплин случайно забрел в тот театр, в котором играл и отец Кугана. Увидев мальчика на сцене, знаменитый комик загорелся идеей снять его в одном из своих фильмов и уговорил родителей Джеки заключить контракт на съемки.

Чаплин поможет

Первая их совместная работа называлась «День развлечений» и особых бонусов Кугану не принесла — кроме удовольствия от работы с настоящим мастером комедии. Но у Чаплина на мальчика были и другие планы: он хотел снять фильм, в котором юный актер показал бы всё, на что способен.

Фильм назывался «Малыш», вышел он в 1921 году и сразу прославил Джеки Кугана. В картине рассказывалось о странном тандеме безработного и живущего в каморке Бродяги (экранный образ Чаплина) и найденного на помойке сироты. Вместе они проворачивают различные не совсем законные вещи, чтобы заработать немного денег, вместе бегают от полиции. Да и вообще роль Кугана была ничуть не меньше роли Чаплина.

Фильм помог обоим. Для Чаплина это был первая полнометражная картина и первый опыт отхода от чистой комедии: в «Малыше» он намеренно смешивал драму и юмор в тех пропорциях, которые могли бы лучше показать жизнь людей со дна общества. Ему это удалось, хотя все сроки производства были сорваны. Ну а сам «малыш» — то есть Джеки Куган — после этого фильма проснулся знаменитым.

Тяжело быть звездой

Бремя славы вообще выдержать непросто, а на Кугана, которому и десяти лет не исполнилось, свалилось огромное её количество. Снимался он достаточно много: за следующие пять лет вышло пятнадцать фильмов с его участием (самыми известными были «Пеков Шалопай» и «Оливер Твист»), и эта работа приносила неплохой доход. Так, в 1923 году отец юного актера заключил от его имени контракт с кинокомпанией Metro Pictures (в будущем стала частью Metro-Goldwyn-Mayer) на $1,5 миллиона. Кроме того, он занимался благотворительностью, участвовал в различных рекламных кампаниях, а в магазинах продавались товары под его брендом: арахисовое масло, канцтовары, куклы, статуэтки. Тогда для киноотрасли такой подход к эксплуатации образа звезды был совершенно новым и пользовался бешеной популярностью.

Финал этой истории успеха был немного предсказуемым. К началу 1930-х Джеки Куган вырос, и те приемы, которыми он приводил зрителей в восторг в детстве, перестали работать. Его взросление совпало и с началом эры звукового кино, когда многие кинозвезды оказались невостребованными. Куган, впрочем, снимался: он сыграл в звуковых экранизациях Марка Твена («Том Сойер» и «Гекльберри Финн»), еще в нескольких картинах, но всё уже было по-другому. К тому же в кино пришли более востребованные актеры-дети: например, девятилетний Джеки Купер в 1931 году стал первым ребенком, номинированным на «Оскар». А Кугану ещё и со стороны семьи проблем прибавилось.

Акт Кугана

Вообще-то всю карьеру юного актера направляли родители. Отец Кугана даже организовал компанию Jackie Coogan Productions, да и вообще показал себя весьма грамотным менеджером, который заключал прибыльные контракты. По разным оценкам, за своё детство Джеки Куган заработал от 3 до 4 миллионов долларов. Но ему эти деньги не достались: отец умер, делами начал заведовать отчим, вместе с матерью они решили не давать повзрослевшей звезде ни гроша. Мать вообще заявила, что Джеки был плохим ребенком и что никто не обещал, что он получит хоть что-нибудь.

В 1938 году Джеки Куган подал в суд на мать и отчима, но после судебных баталий ему достались лишь $126 тыс. Всё остальное либо было потрачено, либо ушло на адвокатов. Любопытно, что однажды, в самое тяжелое для себя время, Куган обратился за помощью к Чаплину, и тот без колебаний помог своему бывшему напарнику. Судебные разборки оказались настолько громкими, что в Калифорнии был принят закон («Акт Кугана»), который регулировал работу юных актеров в кино, а также помогал сохранить заработанные ими деньги до их совершеннолетия.

Дядя Фестер

В принципе, нельзя сказать, что родители Джеки Кугана тратили деньги только на себя (хотя и это тоже). Он учился в престижных частных школах вроде Urban Military Academy в Лос-Анджелесе, в 1930-е окончил колледж и поступил в университет. Высшее образование он, правда, не получил, а из Университета Санта-Клары был отчислен по причине плохой успеваемости. Во время Второй мировой войны он служил в действующей армии, а после возвращения попробовал реанимировать свою актерскую карьеру.

Получилось, честно говоря, не очень. Снимался взрослый Джеки Куган много (всего в его фильмографии почти полторы сотни работ), но с середины 1940-х это были проходные роли второго или третьего плана в различных телесериалах и вестернах. Он вспоминал, что ему приходилось очень сильно уговаривать продюсеров, которых он знал с детства, чтобы получить работу. Единственным светлым пятном в этой череде безликих персонажей оказался дядя Фестер из сериала 1960-х «Семейка Аддамс».

Умер Джеки Куган в 1984-м, на 70-м году жизни, когда Голливуд изменился настолько сильно, что имел мало общего с тем Голливудом, в котором Чаплин работал над «Малышом».