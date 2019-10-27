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5 причин в пользу самой большой конференции по SMM в Беларуси

28.10.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

5 причин в пользу самой большой конференции по SMM в Беларуси
Фото из открытых источников

16 и 17 ноября Минск накроет лавина самых актуальных знаний и экспириенса в сфере SMM – конференция «Social Media Minsk». Интеллектуальный партнер мероприятия – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Организаторы назвали 5 причин, почему стоит посетить это масштабное событие.

Причина №1. Реальные кейсы и полезная практика

Все доклады спикеров дают знания по продвижению конкретного проекта из личной практики, которые помогут масштабировать собственный бизнес. Только актуальные методы продвижения, кейсы и цифры.

Причина №2. День воркшопов

Второй день конференции — это «сильная» практическая часть. В течение 8 часов (с перерывом на кофе-брейки и обед) участники работают исключительно над своими проектами. По мнению организаторов, это самый ценный день конференции. Для него были приглашены лучшие спикеры, которые детально разберут проекты участников и помогут найти эффективные решения и инструменты для ведения бизнеса.

Причина №3. Мощный нетворкинг

На SMMinsk есть все условия для полезных связей, поиска сотрудников, клиентов и подрядчиков: специальные зоны, активности и чат в Telegram. Комьюнити, которое соберется на конференции, насчитывает 1000 человек. И все они говорят друг с другом на одном языке.

Причина №4. Без воды и рекламы

Спикеры будут транслировать только ту информацию, которая применима на практике и поможет  увеличить продажи с помощью социальных сетей. Кроме того, в докладах спикеров не будет рекламы, потому что каждый проходит обязательную модерацию.

Причина №5. Сильный состав спикеров:

Алексей Ткачук, проектный директор Setters.

Алекс Волков, создатель сообщества SMM Маяк, экс-директор по развитию TargetHunter.

Ян Сташкевич, сооснователь Ragoo Creative, экс-руководитель SMM-отдела в «Трансформатор».

Владимир Лоцманов, эксперт по маркетингу в соцсетях, стратегический директор TargetHunter.

Роман Зарипов, основатель рекламного агентства Out Digital (именно он придумал сервис аренды букетов на 8 марта и 14 февраля и превратил деда из Химок в звезду Instagram).

Роман Бордунов, SMM-менеджер Aviasales.

Макс Белоусов, эксперт digital и стратегического маркетинга.

Билеты можно купить на сайте.

Получить крутые знания, познакомиться с полезными людьми, найти партнеров и работу мечты — все будет возможно 16 ноября в кинотеатре «Октябрь» на конференции «Social Media Minsk».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Масштабных бизнес-ивентов не так много в Беларуси, а ивентов по маркетингу еще меньше. Digital-агентство Ragoo Creative уже во второй раз организовывает самую большую...
 
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