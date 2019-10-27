«Никакого бряцания оружием» — Александр Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве

Источник материала: Вороновская газета

Глава государства заслушал доклад о военно-политической обстановке.

Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложения по реагированию, передает корреспондент БЕЛТА .

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

«Это, конечно, бронетанковый кулак. Не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы не дай бог сможем столкнуться, — сказал белорусский лидер. — Мы к этому готовились. Поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять».

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — заявил Президент.

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