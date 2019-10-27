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БЖД проводит акцию «Дети и безопасность»

28.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БЖД проводит акцию «Дети и безопасность»

В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога проводит акцию «Дети и безопасность». Профилактические мероприятия проходят с 28 октября по 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Организаторы акции рассчитывают привлечь внимание родителей и подростков к проблеме несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта и предотвратить подобные происшествия. «Работники Белорусской железной дороги совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Кроме того, на вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования», — рассказали в пресс-центре.

В БЖД отметили, что работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта проводится регулярно и находится на особом контроле. Так, за девять месяцев текущего года на предприятиях и в учреждениях образования проведено более 5 тыс. выступлений для 240 тыс. граждан, более 141 тыс. из которых несовершеннолетние.

«Для обеспечения общественного порядка на дороге действуют 92 дружины. Вместе с правоохранителями и Военизированной охраной Белорусской железной дороги, они за девять месяцев провели более 4,5 тыс. рейдов, отработали более 285 объектов железнодорожной инфраструктуры», — добавили в БЖД.

Несмотря на принимаемые меры, проблема травмирования несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта остается довольно острой. За январь — сентябрь зафиксированы 77 случаев непроизводственного травматизма. Это на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако пострадавших несовершеннолетних в нынешнем году на два больше: четыре человека погибли, двое травмированы, в то время как в январе — сентябре 2018 года погибли двое несовершеннолетних, двое были травмированы.

Как отмечают в БЖД, находясь на железнодорожных путях или непосредственно вблизи них, подростки не слышат сигнал приближающегося поезда из-за того, что слушают в это время музыку в наушниках. Также к трагедии приводят занятие «зацепингом», желание сделать эффектное селфи на опасных объектах транспорта. Кто-то перебегает пути или залезает на железнодорожный мост или крышу вагона ради шутки.

https://www.belta.by

 
 
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В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога проводит акцию «Дети и безопасность». Профилактические мероприятия проходят с 28 октября по 10...
 
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