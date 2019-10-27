В Гомеле 12-летний мальчик на электросамокате попал под машину

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел утром 26 октября на улице Советской в Гомеле. Ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу, но на красный. В результате попал под колеса KIA Rio, сообщили в ГАИ.

Мальчика доставили в больницу.

К счастью, травмы оказались незначительные и через некоторое время ребенка отпустили домой.