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В Гомеле 12-летний мальчик на электросамокате попал под машину

28.10.2019 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел утром 26 октября на улице Советской в Гомеле. Ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу, но на красный. В результате попал под колеса KIA Rio, сообщили в ГАИ.

Мальчика доставили в больницу.

К счастью, травмы оказались незначительные и через некоторое время ребенка отпустили домой.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу, но на красный.
 
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