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В Гомеле 12-летний мальчик на электросамокате попал под машину
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел утром 26 октября на улице Советской в Гомеле. Ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу, но на красный. В результате попал под колеса KIA Rio,
Мальчика доставили в больницу.
К счастью, травмы оказались незначительные и через некоторое время ребенка отпустили домой.
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Ребенок переезжал дорогу по пешеходному переходу, но на красный.
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