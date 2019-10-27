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Зарплата - 4 тысячи евро. Польша включается в борьбу за белорусских медиков
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза. Планируется, что врачам не нужно будет проходить нострификации (подтверждение) диплома. Это может привлечь в Польшу врачей на постоянную работу. Изменения касаются прежде всего врачей из Беларуси и Украины,
Предполагается, что разрешение на работу врачом будет выдаваться в конкретной польской больнице после прохождения экзамена, который дает им право на профессиональную деятельность в Польше.
Для реализации инициативы нужно внести поправки в Закон о профессиях врача и стоматолога. Проект изменений уже поступил в Сейм Польши. Пока неизвестно, когда его рассмотрят депутаты. В проекте говорится о приеме на работу иностранного врача без нострификации диплома на максимальный срок до пяти лет и в соответствующий орган здравоохранения. Планируется, что окончательное решение о трудоустройстве будет принимать Окружная медицинская палата — региональный орган самоуправления врачей.
Какие зарплаты у польских и белорусских медиков
В Польше сейчас не хватает врачей и медсестер. Зарплаты польских врачей составляют порядка 3−4 тысяч евро, сообщает Польское радио. В Беларуси, по данным Белстата, средняя зарплата в здравоохранении в сентябре составила 936 рублей (сумма до уплаты налогов). При этом врачи в среднем зарабатывали в сентябре, по статистике, 1507 рублей (сумма до уплаты налогов).
Белорусские врачи востребованы не только в Польше
Польша
Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов, в том числе и
Белорусские медики также
Тенденция оттока врачей вызывает серьезную тревогу. Многие работают вахтовым методом в Литве, России и других государствах. Особенно эта проблема касается Гродненской, Брестской и Витебской областей, отмечал ранее председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко.
В 2018 году в Беларуси
Тем временем в Беларуси врачи и медсестры
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Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза.
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