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«Все просят дешевле». Пара 20 лет продает помидоры и говорит, что не так с покупателями

28.10.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Какие помидоры самые вкусные?» Для Сергея и Натальи Радкевич это слишком сложный вопрос. Пара из-под Пинска больше 20 лет занимается этим овощем. Они не фермеры (для этого у семьи мало земли), но законодатели «помидорной» моды на Комаровке с самым большим и редким ассортиментом: черные, изумрудные, малиновые, фиолетовые — каких томатов только нет.


У пары, влюбленной в помидоры, журналист GO.TUT.BY Ольга Нехлебова узнала, почему они скрывают названия лучших сортов и как по покупке домашних томатов отслеживают благосостояние покупателей.

Начало томатной истории

Родители Натальи занимались огурцами в деревне Пинковичи на Брестчине. Школьницей она ездила с родными в Минск на Комаровку: помогала продавать урожай. В столице девочке все было интересно: столько людей! Рот открывался от удивления.

Но 30 лет назад торговля шла по-другому: «За два часа все огурцы разметали». Родители на вырученные деньги ходили по магазинам: в Минске можно было найти и вареную колбасу, и сушки, и сосиски.


Сергей — уроженец Пинска. В детстве все лето проводил в деревне и свои первые деньги заработал в лесу — на сдаче грибов и ягод. Хватило на мотоцикл.

Как встретились Наталья и Сергей? Как часто бывало в деревнях, их «сосватали»:

— Свела нас тетя, — вспоминает Наталья. — Пригласила меня в гости, но никто не сказал, что это будут смотрины. Так все и завертелось. Сергея в семью приняли после вопроса тестя: «Работать любишь?»

Со временем паре по наследству досталось родовое гнездо с теплицами. Сергей и Наталья тоже стали выращивать огурцы — пока в семью «по большому блату» не попала рассада помидоров с тепличного комбината под Лунинцом. Как сейчас, Наталья помнит тогдашние сорта — «Благовест» и «Мастер». Ассортимент был скудный, но с него и началось семейное помидорное увлечение, которое стало основным заработком.

Сегодня в своих теплицах Радкевичи выращивают больше 25 сортов томатов и еще 15 видов черри. Они не фермеры (для этого надо пару гектаров земли, а таких масштабов у пары нет), но зато в каком-то смысле законодатели «помидорной моды»: каждый год привозят на Комаровский рынок что-то новое.


Сергей показывает самый редкий помидор с прилавка, называет его «африканское чудо». Хоть у сорта и есть официальное название, его стараются не распространять: конкуренция делает свое дело. Чтобы достать семена этого помидора, Сергей задарил «поставщика» подарками.

— Три года добивался. Нашли человека, но не скажу где. Мы достаем что-то интересное и в Беларуси, и за рубежом. Раньше всем все рассказывал, но потом заметил: мы выпустили и испробовали новый сорт, и через год все за нами. Зачем это надо?

«Наш бизнес подорвали гипермаркеты»

На Комаровке пара торгует уже больше десяти лет. Графика четкого нет, на рынке они два-четыре дня в неделю, с мая по ноябрь. Все остальное время — дела по дому:

— На своем участке не отдохнешь: то дрова порубить, то теплицу ремонтировать, то убирать, — объясняет Наталья.

Для помощи по хозяйству Радкевичи нанимают помощников. И с этим в деревне не без проблем.

— Последние рабочие обчистили дом, — делится печальным опытом хозяин.


К семейному делу приобщают родителей Сергея и детей — сына и дочь. Старший, например, всегда за главного, когда родители за прилавком в Минске.

Чтобы продать свой товар, пара едет в одну сторону 350 километров. Приезжают раз в неделю, живут в столице, но вот как — рассказывают не без сожаления.

— Живем, но стыдно сказать как. Хотели снимать жилье на месяц, зашли как-то в квартиру за 200 долларов — «бомжатник» какой-то. Снимать в столице дорого, бывало, ночевали в машине.

А что поделать? Семья проверила: в Пинске их товар не купят. В начале сезона спрос там хороший, но чем дальше лето — тем сложнее: помидоры отдают за копейки. Деревня Пинковичи большая, даже в садик очередь. И на селе много людей, которые работают в подсобном хозяйстве. Кто-то, говорят продавцы, совмещает с основной работой, а кто-то все выращенное отдает приезжим закупщикам.


— Много россиян, которые приезжают за дешевыми и самыми простыми сортами. Наши «деликатесы» им не нужны. Нам же интересно растить новые сорта, потому что мы любим это дело.

А в Минске, говорят хозяева, «прогнать» объем можно за счет большего количества людей. В основном это постоянные клиенты — люди старше 40 лет, которые любят вкусный помидор и ценят домашний ЗОЖ-продукт.

— Наш бизнес сильно подорвали гипермаркеты. Сейчас молодежь какая: стали на стоянку, положили все в тележку — им же без разницы, что есть, они не понимают этого домашнего вкуса настоящего помидора. Вот на Комаровке часто берут импортные помидоры — хвалят бакинские по 30 рублей за килограмм. Я попробовал, мне не понравились. Люди, сами подумайте, где Баку находится. А наши помидоры еще вчера росли на кусте, а сегодня уже здесь.

«В гости возьму свои помидоры»

Сергей и Наталья едят томаты по два раза в день — и не надоедает. Но только свои — к чужим относятся с опаской.


— Знаю, как я свое вырастил, а чужое и пробовать не буду. В гостях выберу салат, где нет огурца или помидора. А лучше возьму с собой овощи, такой я привередливый, — смеется Сергей.

Чтобы не грустить без томатов зимой, пара делает заготовки. Вот томатная паста из «Бычьего сердца», она с интересной историей.

— Рецепт этой пасты дал шеф-повар итальянского ресторана. Он часто к нам приходил, просил дорогие сорта томатов и все время говорил: «Мне на соус», — вспоминает Наталья. — Один раз я не выдержала и спросила, почему он на соус не возьмет некондицию подешевле. Он ответил, что из чего сделаешь соус — такой он и будет. И в следующий раз принес нам баночку пасты и рецепт на листочке.

К Радкевичам захаживают много поваров. Месяц назад в Минск приезжали известные московские шеф-повара — братья Березуцкие, владельцы ресторана на 19-й строчке в топ-50 лучших заведений мира. Заглянули на Комаровский рынок — и очень впечатлились мужчиной, который продавал помидоры: «Он трясется над каждым томатом: рассказал про семена, откуда он их привез, дал попробовать. Видно, что человек этим живет».

Бывают возле прилавка и «балконные минчане», которые учат растить помидоры.

— На балконе реально растить черри, но все зависит от сезона. Мы пробовали дома зимой, но нужны свет и фитолампы, а они дорогие. Придется вкладывать много денег, а потом думать, как и за сколько все сбыть. Стоять на рынке зимой — это работать на таблетки.

Томатный блог

О своей работе Сергей рассказывает в Instagram, пару месяц назад завел и блог на YouTube. Кроме томатов и теплиц там есть и картошка, и даже рекомендации по путешествиям. Семья иногда выезжает за границу по работе: их приглашают производители семян.

Но спросите, сколько Радкевичи зарабатывают за сезон, — и вам не ответят:

— Стыдно людям такое говорить.

— Потому что это смешная сумма?

— Да. Это кажется, что у нас крутые цены. Цена за килограмм — от 1,5 до 15 рублей. Но есть обычные гибриды, а есть помидоры, которых растет 10 штук за сезон. Мы заплатили за место на рынке 500 рублей в месяц, за машину на паркинге еще 100 рублей, часть денег на солярку, чтобы добраться до Минска. Все, что за сезон заработали, за зиму съедаем. А надо же постоянно пускать в дело: теплицы перестроить, семена закупить, работников нанимать.


— Покупатели изменились, у них не стало денег. Еще два года назад наш «эксклюзив» никогда не залеживался. Сейчас самая большая сложность — не вырастить, а продать, все просят дешевле. И меньше людей, которые выбирают помидоры по внешнему виду и вкусу, а не по ценнику.

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Теги: Минск
 
 
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История о семье, которая 20 лет занимается помидорами, приезжает продавать их в Минск, но до сих пор не может себе позволить несколько гектаров земли и статус...
 
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