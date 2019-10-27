ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Про безопасность с медицинскими работниками

28.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках акции «За безопасность вместе» с работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» встретился начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

Причины огненных ЧС, меры по предупреждению пожаров в домах и на рабочих местах, правила безопасного поведения в быту и на рабочем месте, профилактика детской гибели и травматизма, а также другие важнейшие вопросы в рамках акции «За безопасность вместе» с работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» обсудил начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

В своем выступлении рассказал, по каким причинам происходят пожары, дал советы и рекомендации, как избежать возгорания, а также, как действовать в случае его возникновения.

Одна из ключевых тем встречи – безопасность детей. В числе рекомендаций – постоянный контроль и присмотр за детьми, а также обучение правилам безопасности и действиям при пожаре.

Напомнил также присутствующим о необходимости установки в жилых домах автономных пожарных извещателей, посоветовал установить на свои мобильные телефоны приложение МЧС «Помощь рядом», где можно найти ответы, как вести себя в нештатных ситуациях и не допускать их.

Самой актуальной темой стал конечно вопрос о взаимодействии в рамках акции и не только, обратив особое внимание на своевременное информирование служб, в случае выявления каких-либо нарушений в посещаемых домовладениях.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции «За безопасность вместе» с работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» встретился начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле 12-летний мальчик на электросамокате попал под машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика