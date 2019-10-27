Про безопасность с медицинскими работниками

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках акции «За безопасность вместе» с работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» встретился начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

Причины огненных ЧС, меры по предупреждению пожаров в домах и на рабочих местах, правила безопасного поведения в быту и на рабочем месте, профилактика детской гибели и травматизма, а также другие важнейшие вопросы в рамках акции «За безопасность вместе» с работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ» обсудил начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско.

В своем выступлении рассказал, по каким причинам происходят пожары, дал советы и рекомендации, как избежать возгорания, а также, как действовать в случае его возникновения.

Одна из ключевых тем встречи – безопасность детей. В числе рекомендаций – постоянный контроль и присмотр за детьми, а также обучение правилам безопасности и действиям при пожаре.

Напомнил также присутствующим о необходимости установки в жилых домах автономных пожарных извещателей, посоветовал установить на свои мобильные телефоны приложение МЧС «Помощь рядом», где можно найти ответы, как вести себя в нештатных ситуациях и не допускать их.

Самой актуальной темой стал конечно вопрос о взаимодействии в рамках акции и не только, обратив особое внимание на своевременное информирование служб, в случае выявления каких-либо нарушений в посещаемых домовладениях.







