Похолодало! В квартирах Бреста снова включат отопление!

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители Бреста! Теплая осенняя погода, радовавшая нас две недели, заканчивается. По прогнозам синоптиков нас ожидает ветер, дожди, возможны заморозки.





В связи с прогнозируемым похолоданием температурные параметры в системах отопления города будут корректироваться.

Поводов для обращений в коммунальные службы нет.

Если расчеты метеорологов оправдаются, то уже на предстоящей рабочей неделе отопление в Бресте снова будет включено.