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Похолодало! В квартирах Бреста снова включат отопление!

28.10.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители Бреста! Теплая осенняя погода, радовавшая нас две недели, заканчивается. По прогнозам синоптиков нас ожидает ветер, дожди, возможны заморозки.

Похолодало! В квартирах Бреста снова включат отопление!

В связи с прогнозируемым похолоданием температурные параметры в системах отопления города будут корректироваться.

Поводов для обращений в коммунальные службы нет.

Если расчеты метеорологов оправдаются, то уже на предстоящей рабочей неделе отопление в Бресте снова будет включено.

 
Теги: Брест
 
 
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  Уважаемые жители Бреста! Теплая осенняя погода, радовавшая нас две недели, заканчивается. По прогнозам синоптиков нас ожидает ветер, дожди, возможны заморозки. В...
 
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