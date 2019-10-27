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Похолодало! В квартирах Бреста снова включат отопление!
28.10.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые жители Бреста! Теплая осенняя погода, радовавшая нас две недели, заканчивается. По прогнозам синоптиков нас ожидает ветер, дожди, возможны заморозки.
В связи с прогнозируемым похолоданием температурные параметры в системах отопления города будут корректироваться.
Поводов для обращений в коммунальные службы нет.
Если расчеты метеорологов оправдаются, то уже на предстоящей рабочей неделе отопление в Бресте снова будет включено.
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Уважаемые жители Бреста! Теплая осенняя погода, радовавшая нас две недели, заканчивается. По прогнозам синоптиков нас ожидает ветер, дожди, возможны заморозки. В...
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