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В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

28.10.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч выступающих во втором дивизионе чемпионата Японии команд «Ямагата» и «Эхимэ» ознаменовался уникальным событием: за минуту было забито два гола ударами со своей половины поля.

Сначала при счете 1:0 футболист хозяев перехватил мяч и, увидев, что вратарь вышел далеко из ворот, перебросил его верховым ударом.

Удивительно, но уже в следующей атаке голкипер допустил похожую ошибку, вновь выйдя за пределы своей штрафной. На этот рах игрок «Ямагаты» пробил низом, вратарь начал пятиться назад, но и с этим ударом он не справился.

 
 
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Матч выступающих во втором дивизионе чемпионата Японии команд «Ямагата» и «Эхимэ» ознаменовался уникальным событием: за минуту было забито два гола ударами со...
 
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