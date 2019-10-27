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В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Источник материала: Tut.by
Матч выступающих во втором дивизионе чемпионата Японии команд «Ямагата» и «Эхимэ» ознаменовался уникальным событием: за минуту было забито два гола ударами со своей половины поля.
Сначала при счете 1:0 футболист хозяев перехватил мяч и, увидев, что вратарь вышел далеко из ворот, перебросил его верховым ударом.
Удивительно, но уже в следующей атаке голкипер допустил похожую ошибку, вновь выйдя за пределы своей штрафной. На этот рах игрок «Ямагаты» пробил низом, вратарь начал пятиться назад, но и с этим ударом он не справился.
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Матч выступающих во втором дивизионе чемпионата Японии команд «Ямагата» и «Эхимэ» ознаменовался уникальным событием: за минуту было забито два гола ударами со...
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