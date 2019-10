В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Источник материала: Tut.by

Матч выступающих во втором дивизионе чемпионата Японии команд «Ямагата» и «Эхимэ» ознаменовался уникальным событием: за минуту было забито два гола ударами со своей половины поля.

Сначала при счете 1:0 футболист хозяев перехватил мяч и, увидев, что вратарь вышел далеко из ворот, перебросил его верховым ударом.

Удивительно, но уже в следующей атаке голкипер допустил похожую ошибку, вновь выйдя за пределы своей штрафной. На этот рах игрок «Ямагаты» пробил низом, вратарь начал пятиться назад, но и с этим ударом он не справился.