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Еще одну активистку "Европейской Беларуси" сняли с выборов

28.10.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Окружная избирательная комиссия Минского-Чкаловского избирательного округа №96 отменила регистрацию Оксаны Юшкевич кандидаткой в депутаты.

Еще одну активистку "Европейской Беларуси" сняли с выборов
Соответствующее решение комиссия вынесла в субботу 26 октября, говорится на сайте Администрации Октябрьского района, передает spring96.org.

Поводом заседания ОИК стало обращение некой гражданки Т. Сташевской о нарушении избирательного законодательства при проведении агитации в поддержку кандидата в депутаты на пикете возле здания Академии управления при Президенте 20 октября.

Как отметила ОИК, пикет был размещен в разрешенном месте, однако по информации Минского горисполкома заявлений (уведомлений) о проведении массовых мероприятий на территории г. Минска от Юшкевич не поступало. 

Также нарушением избирательная комиссия посчитала раздачу листовок "Европейская Беларусь", которые не содержали обязательных исходных данных, предусмотренных ч. 12 ст. 45 Избирательного кодекса.


На этом основании, и учитывая наличие двух ранее вынесенных предупреждений (23 и 25 октября), Оксана Юшкевич была лишена кандидатской регистрации.


У активистки есть право обжаловать решение ОИК в трехдневный срок в Минскую городскую комиссию.
 
Теги: Минск
 
 
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Окружная избирательная комиссия Минского-Чкаловского избирательного округа №96 отменила регистрацию Оксаны Юшкевич кандидаткой в депутаты.
 
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