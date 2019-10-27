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Пассажирка выиграла суд над фирмой такси с безумными ценами: ей заплатят 500 руб

28.10.2019 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пассажирка, которую пару месяцев назад таксист прокатил от минского автовокзала до станции метро «Борисовский тракт» за 80 рублей, выиграла суд. Фирма-перевозчик «Киттакс» теперь вернет ей деньги, а также выплатит компенсацию морального вреда — 400 рублей. Об этом сообщает TUT.by.

С чего началась эта история

Все началось с другого дела о высоких тарифах минских такси, которое летом 2018-го рассматривал суд. «Региональное общество защиты» потребителей подало иск против той же компании «Киттакс» из-за их безумных цен. В тот раз за поездку в 1,5 километра одна женщина отдала 73 рубля. При этом, как выяснилось, водители компании не говорили заранее пассажирами о стоимости, а просто вывешивали табличку с ценами в салоне авто. Суд признал это недопустимыми.

Важно: решение суда коснулось неопределенного круга потребителей, чьи права нарушили. Это значит, что все пассажиры, которые столкнулись с сумасшедшими тарифами, могут выдвинуть иски и требовать возврата денег вместе с компенсацией морального вреда. Но факт поездки нужно доказать документами (например, чеком) или показаниями свидетелей.

Наши дни

Уже в апреле 2019-го беларуские СМИ написали о новом случае, когда женщина и ее родственница съездили от минского автовокзала до станции метро «Борисовский тракт». Клиентки сели в такси «Киттакса», но о стоимости ничего внятного не услышали. В конце выяснилось, что услуга стоит 72 рубля. Беларуски отказались отдавать деньги, и таксист, не выключая счетчик, заблокировал двери авто и вызвал милицию. Когда женщины все-таки согласились оплатить поездку, сумма выросла до 80 рублей. Водитель взял деньги, но кассовый чек пассажиркам не выдал. Клиентка позвонила на горячую линию МЧС.

Финал

В итоге за невыданный чек водителя привлекли к административной ответственности. На суде ответчик «Киттакс» отрицал предъявленный иск, но суд встал на сторону пассажирки. Фирму обязали вернуть женщине деньги за услугу (80 рублей) и выплатить компенсацию морального вреда — 400 рублей. Также «Киттакс» должен погасить расходы «Региональному обществу защиты потребителей», оплатить штраф за то, что он добровольно не удовлетворил требования потребителя, и сверху — госпошлину.

Читайте по теме: Советник президента и бомбила на ржавой грабле. Типы таксистов, которые знакомы каждому

 
 
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Пассажирка, которую пару месяцев назад таксист прокатил от минского автовокзала до станции метро «Борисовский тракт» за 80 рублей, выиграла суд. Фирма-перевозчик...
 
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