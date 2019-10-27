Специалисты назвали полезные и вредные свойства картофеля

Источник материала: Газета Авангард





В нашей стране картошка является самым популярным овощем.

Существует большое количество рецептов, где данный овощ фигурирует в качестве важного ингредиента.

Однако долгое время ведутся споры касательно того, приносит картошка пользу для организма или же все-таки вред. Диетологи считают, что при правильном выборе способа приготовления вреда не будет.

Лучше всего запекать картошку в духовке или же отваривать. Жареный и тушеный картофель будут намного калорийнее. А жареная пища и вовсе не относится к разряду здоровой.

Также не следует покупать картофель в ресторанах быстрого питания, поскольку данное лакомство станет для вас источником канцерогенов: давно известен факт, что для приготовления картошки фри подсолнечное масло используется большое количество раз.