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Опытом работы по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков с коллегами поделились педагоги Заелицкого УПК

28.10.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Опытом работы по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков с коллегами поделились педагоги Заелицкого УПК
Говорят, беду лучше предупредить вовремя. Так и с правонарушениями среди несовершеннолетних — лучше, когда таких проблем вовсе нет, а это возможно при условии четко организованной упреждающей работы со всеми воспитанниками и учениками без исключения и с семьей в целом. А еще — когда дома ребенок получает необходимую любовь и заботу родителей, а в школе ему всегда хорошо и интересно, так как здесь он вовлечен в самые разные сферы деятельности. Этих правил в своей работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних придерживается коллектив Заелицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа. Педагоги ищут новые, интересные формы работы с учащимися, прилагают максимум усилий для организации их свободного времени, поддерживают, помогают и убеждают. К слову, результат труда учителей не заставляет себя ждать: на протяжении четырех лет в школе не допущено правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, с 2015 года никто из учащихся не состоит ни на внутришкольном контроле, ни на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Познакомиться с опытом работы Заелицкого УПК по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков смогли участники выездного заседания комиссии по делам несовершеннолетних Глусского райисполкома.

Вначале присутствующие на этой встрече заместители директоров по воспитательной работе, социальные педагоги учреждений образования района поучаствовали в заседании клуба дебатов «Есть мнение» для старшеклассников. Эта форма профилактической работы действует в Заелицком УПК уже около четырех лет. Обсуждая какую-либо проблему, учащиеся высказывают свое мнение, спорят, обдумывают и постепенно приходят к одному правильному решению. На этот раз команда «Позиция» доказывала, что прав был Бернард Шоу, когда утверждал, что свобода — это ответственность, а старшеклассники команды «Оппозиция» убеждали аудиторию в правильности слов Вольтера: свобода — это когда я могу делать то, что хочу. Каждая сторона высказывала веские аргументы, была по-своему убедительна и права. Подводя итоги дебатов и вручая диплом победителю — ребятам из «Позиции», а диплом за участие — команде «Оппозиция», директор школы Светлана Лабодаева отметила, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, что свобода — это наш осознанный выбор, осознанная необходимость, способность к самоограничению.

Далее в ходе заседания за круглым столом заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Наталья Гулевич отметила, что за 9 месяцев этого года в Глусском районе по оконченным уголовным делам зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетними, такая же цифра была и за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сейчас ведется расследование еще одного уголовного дела с участием подростка. Наталья Владимировна также подчеркнула, что, по статистике, преступления совершают дети, ранее не состоявшие на профилактических учетах, дети из благополучных семей, и чаще всего это учащиеся 9—11-х классов. Сложившаяся ситуация подсказывает, что проводимая профилактическая работа пока не на должном уровне, требуются новые подходы в организации занятости подростков, в работе с семьей.

Содержательный разговор продолжила Светлана Лабодаева, рассказав о направлениях, формах и методах, которые она вместе с коллегами применяет в работе по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Профилактическая, разъяснительная работа начинается здесь с детсада (сегодня учреждение посещают 40 дошколят и 109 учеников). Помимо клуба дебатов, в Заелицком УПК есть клуб семейного чтения «Алые паруса», пятый год функционирует лагерь труда и отдыха, традицией стала так называемая рабочая линейка по понедельникам, на ней обсуждаются хорошие и негативные моменты, воспитанию ответственности содействует и школьный конкурс «Рейтинг ученика», по итогам которого лучшие учащиеся получают именные стипендии. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, а также работе с родителями. Некоторые папы и мамы сегодня смело перекладывают свои обязанности по воспитанию детей на плечи работников образования, отметила Светлана Алексеевна, приходится переубеждать их, мотивировать, заинтересовывать, в какой-то степени даже воспитывать. В школе давно прижились совместные с родителями праздники и конкурсы, проводятся спортландии, велопробеги. Из недавних — конкурс, посвященный секретам семейного счастья, его участники — это семьи, в которых не всегда бывает благополучно. Дети и их родители интересно представляли на конкурсе свои семьи, демонстрировали созданные своими руками наряды — настоящие шедевры из газет и бумаги, решали различные задания, и, самое главное, в итоге участники поняли, насколько важно совместное творчество, как важна поддержка друг друга.

Во время встречи участники выездного заседания обсудили причины правонарушений среди несовершеннолетних, организацию их внеурочной занятости, говорили о проблемах межведомственного взаимодействия в профилактике правонарушений среди подростков, о необходимости ранней профилактики семейного неблагополучия и важности правильно организованной работы с семьей.

А. АВТУХОВА

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Говорят, беду лучше предупредить вовремя. Так и с правонарушениями среди несовершеннолетних — лучше, когда таких проблем вовсе нет, а это возможно при условии...
 
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