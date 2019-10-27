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В деревне Подлипцы Слуцкого района насмерть сбили женщину
28.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ночью 27 октября около 00:40 в деревне Подлипцы произошло ДТП с участием пешехода. 34-летний водитель на Kia Sportage наехал на 33-летнюю жительницу Слуцкого района, которая двигалась по улице в направлении деревни Знамя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
Женщина, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.
Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.
За минувшие выходные в Минской области произошло еще 2 подобных ДТП, которые также закончились гибелью пешеходов, — в Минском и Узденском районах. Все погибшие были без фликеров.
Так, в Узденском районе 26 октября около 18:40 на 47-ом км автодороги Р23 Минск-Микашевичи вблизи поворота на д. Тристенец 51-летний минчанин на Renault Megane, двигаясь в направлении столицы, наехал на 59-летнего жителя Минска. Пешеход находился на проезжей части в 15 метрах от пешеходного перехода. Он погиб на месте ДТП.
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Ночью 27 октября около 00:40 в деревне Подлипцы произошло ДТП с участием пешехода. 34-летний водитель на Kia Sportage наехал на 33-летнюю жительницу Слуцкого района, которая...
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