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Прошёл. Опубликован первый выпуск программы «X-фактор» с участием парня из Слуцка

28.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На официальном YouTube-канале музыкального шоу «X-фактор» опубликовано первое видео выступления Ивана Филипенко.

Уроженец Копыльского района работал по распределению музыкальным руководителем в слуцком санатории «Солнышко», здесь парню и предложили попробовать себя на украинском телешоу.

Иван Чай, как называет себя музыкант и блогер, вышел на сцену уверенно, как профессиональный артист. Он поразил всех неординарным внешним видом, а затем и исполненной песней.

«Когда я вышел на сцену, произошёл диссонанс - вы сами всё увидите», — рассказывал Иван в интервью SlutskGorod.

Парень успешно прошёл кастинг и стал участником шоу.

В отборе юбилейного сезона шоу приняла участие ещё одна случчанка - Виктория Петрович. К сожалению, она не прошла на следующий этап конкурса.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Уроженец Копыльского района работал по распределению музыкальным руководителем в слуцком санатории «Солнышко», здесь парню и предложили попробовать себя на...
 
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