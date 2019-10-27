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В Бресте за 1 кг сушеных грибов просят 309 рублей. Почему так дорого?

28.10.2019 13:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В торговой сети Бреста продаются сушеные белые грибы по 309 рублей за килограмм. Об этом сообщила читательница TUT.BY.


Фото читательницы

«Вы как-то писали, что в Минске грибы сушеные по 250 рублей продают. Брест оказался побогаче», — написала читательница и приложила фотографию ценника.

Белые грибы в одном из магазинов города продаются в упаковке по 40 граммов за 12,39 рубля. Килограмм обойдется в 309,75 рубля. Судя по этикетке, грибы привезли из России.

В этом году из-за жаркого засушливого лета отмечается неурожай грибов. Ситуацию несколько исправили последние дни октября, когда установилась теплая погода с утренними туманами и кратковременными дождями. По данным на 28 октября, заготовители Брестчины приняли у населения свыше 20 тонн грибов, сообщил TUT.BY начальник отдела заготовок, рынков и внешнеэкономической деятельности Брестского облпотребсоюза Валерий Капитанчик. Заготовка продолжается и по сей день. Маслята и опята принимают по 1−1,2 рубля за килограмм, белый гриб I сорта закупают по 10 рублей за кг, II сорта — 6 рубля, III сорта — 3 рубля.

— В этом году заготовленные грибы пойдут для собственных предприятий: торговых и общественного питания. Опята и маслята — для промышленной переработки на производственных предприятиях Беларуси, — пояснил собеседник.

Как отметили в облпотребсоюзе, высокая цена сушеных грибов объясняется в числе прочего и тем, что «выход» белых грибов при сушке получается ориентировочно 1 к 10.

— То есть чтобы получить килограмм сухого гриба, нужно примерно 10 кг свежего, — пояснил Валерий Анатольевич.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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