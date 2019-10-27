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Мархель назвал футболистов, вызванных в сборную Беларуси на матч с Германией

28.10.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч квалификации чемпионата Европы УЕФА 2020 против сборной Германии и товарищескую игру с Черногорией, сообщает АБФФ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мархель включил в расширенный состав национальной команды 31 футболиста.

Вратари: Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба — БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Олег Веретило, Александр Павловец (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков, Дмитрий Бессмертный (оба — БАТЭ, Борисов), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»), Максим Швецов («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — «Минск»), Кирилл Печенин («Витебск»).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 11 ноября.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч квалификации чемпионата Европы УЕФА 2020...
 
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