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Бабье лето кончилось, идут ночные заморозки – погода в Горках на неделе

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Бабье лето кончилось — готовьте куртки потеплее, шарфы и шапки. На этой неделе нас ждет стремительное похолодание, вплоть до ночных заморозков.

 

Бабье лето кончилось, идут ночные заморозки – погода в Горках на неделе

 

Завтра, 29 октября, похолодает до +6°С, будет ветрено, но без дождей.

30 октября столбик термометра опустится еще ниже, до +1°С, сохранится ветреная погода. Ночью возможны заморозки до –3°С.

В четверг по прогнозам будет пасмурно и около +4°С. И снова — ночные заморозки.

В пятницу, 1 ноября, будет облачно с прояснениями ветрено, температура будет неустойчивой — около +2°С +4°С


 
 
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  Бабье лето кончилось — готовьте куртки потеплее, шарфы и шапки. На этой неделе нас ждет стремительное похолодание, вплоть до ночных заморозков.     Завтра, 29...
 
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