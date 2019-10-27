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Бабье лето кончилось, идут ночные заморозки – погода в Горках на неделе
28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Бабье лето кончилось — готовьте куртки потеплее, шарфы и шапки. На этой неделе нас ждет стремительное похолодание, вплоть до ночных заморозков.
Завтра, 29 октября, похолодает до +6°С, будет ветрено, но без дождей.
30 октября столбик термометра опустится еще ниже, до +1°С, сохранится ветреная погода. Ночью возможны заморозки до –3°С.
В четверг по прогнозам будет пасмурно и около +4°С. И снова — ночные заморозки.
В пятницу, 1 ноября, будет облачно с прояснениями ветрено, температура будет неустойчивой — около +2°С +4°С
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Бабье лето кончилось — готовьте куртки потеплее, шарфы и шапки. На этой неделе нас ждет стремительное похолодание, вплоть до ночных заморозков. Завтра, 29...
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