Бабье лето кончилось, идут ночные заморозки – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Бабье лето кончилось — готовьте куртки потеплее, шарфы и шапки. На этой неделе нас ждет стремительное похолодание, вплоть до ночных заморозков.





Завтра, 29 октября, похолодает до +6°С, будет ветрено, но без дождей.

30 октября столбик термометра опустится еще ниже, до +1°С, сохранится ветреная погода. Ночью возможны заморозки до –3°С.

В четверг по прогнозам будет пасмурно и около +4°С. И снова — ночные заморозки.

В пятницу, 1 ноября, будет облачно с прояснениями ветрено, температура будет неустойчивой — около +2°С +4°С