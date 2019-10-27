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Горецкие дошколята победили в конкурсе “Radiance Dance”
28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Воспитанники дошкольного центра развития ребенка № 1 вернулись победителями с республиканского танцевального конкурса «Radiance Dance – 2019».
— В столицу ездил наш хореографический коллектив «Родничок», в составе 8 воспитанников пятилетнего возраста. Это Арина Рябцева, Ульяна Силкина, Диана Баркулова, Варвара Гусакова, Ксения Савицкая, Ангелина Лавренова, Алина Кухтина, Ксения Строгина”, — рассказала заместитель заведующей центра Анна Волкова.
Дошколята исполнили народно-стилизованный танец «Варенька» и заняли первое первое место в номинации «Детский танец». Готовила ребят к выступлению хореограф Наталья Пташкова.
Заведующая Инесса Скокова отметила, что в каждом ребенке есть определенные способности, нужно только их вовремя заметить и способствовать полному раскрытию.
Валерия Дроздовская
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Воспитанники дошкольного центра развития ребенка № 1 вернулись победителями с республиканского танцевального конкурса «Radiance Dance – 2019». — В столицу ездил наш...
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