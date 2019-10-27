Горецкие дошколята победили в конкурсе “Radiance Dance”

Источник материала: Горецкий вестник

Воспитанники дошкольного центра развития ребенка № 1 вернулись победителями с республиканского танцевального конкурса «Radiance Dance – 2019».





— В столицу ездил наш хорео­графический коллектив «Родничок», в составе 8 воспитанников пятилетнего возраста. Это Арина Рябцева, Ульяна Силкина, Диана Баркулова, Варвара Гусакова, Ксения Савицкая, Ангелина Лавренова, Алина Кухтина, Ксения Строгина”, — рассказала заместитель заведующей центра Анна Волкова.

Дошколята исполнили народно-стилизованный танец «Варенька» и заняли первое первое место в номинации «Детский танец». Готовила ребят к выступ­лению хореограф Наталья Пташкова.

Заведующая Инесса Скокова отметила, что в каждом ребенке есть определенные способности, нужно только их вовремя заметить и способствовать полному раскрытию.

Валерия Дроздовская