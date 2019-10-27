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Горецкие дошколята победили в конкурсе “Radiance Dance”

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Воспитанники дошкольного центра развития ребенка № 1 вернулись победителями с республиканского танцевального конкурса «Radiance Dance – 2019».

 

Горецкие дошколята победили в конкурсе “Radiance Dance”

 

— В столицу ездил наш хорео­графический коллектив «Родничок», в составе 8 воспитанников пятилетнего возраста. Это Арина Рябцева, Ульяна Силкина, Диана Баркулова, Варвара Гусакова, Ксения Савицкая, Ангелина Лавренова, Алина Кухтина, Ксения Строгина”, — рассказала заместитель заведующей центра Анна Волкова.

Дошколята исполнили народно-стилизованный танец «Варенька» и заняли первое первое место в номинации «Детский танец». Готовила ребят к выступ­лению хореограф Наталья Пташкова.

Заведующая Инесса Скокова отметила, что в каждом ребенке есть определенные способности, нужно только их вовремя заметить и способствовать полному раскрытию.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Воспитанники дошкольного центра развития ребенка № 1 вернулись победителями с республиканского танцевального конкурса «Radiance Dance – 2019».     — В столицу ездил наш...
 
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