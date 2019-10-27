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Зарегистрированы в июле: новости из загса

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Смотрите, кто зарегистрирован за сентябрь в Горках и районе.

 

Зарегистрированы в июле: новости из загса
Арсений Анненков. Фото Михаила Левцова

 

Мария Азарова

Альфия Рахимова

Софья Самсоненкова

Есения Курс

Мария Антонова

Маргарита Иванова

Степан Колонцов

Виктория Новикова

Илья Зуев

Ева Зайцева

Марк Масейчук

Даян Кумаров

Ян Ковалев

Глеб Бобров

Макар Табанюхов

Алина Зайцева (Добрая)

Никита Бобылев (Овсянка)

Анна Коробкина (Ленино)

Антон Алексеенко (Коптевка),

Матвей Кондауров (Маслаки),

Егор Кунтиков (Ректа).

 

По данным районного отдела ЗАГС


 
 
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  Смотрите, кто зарегистрирован за сентябрь в Горках и районе.     Мария Азарова Альфия Рахимова Софья Самсоненкова Есения Курс Мария Антонова Маргарита Иванова...
 
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