|
«Сможете найти кошку среди голубей меньше, чем за 9 секунд?». Новая загадка в сети
Источник материала: Tut.by
29 октября в Америке празднуют национальный день кошек.. В честь этого производитель корма для животных выпустил головоломку, в которой среди 139 голубей нужно отыскать одну серую кошку. Как
Пользователь MattiFlint,
Ответ
Кошка прячется справа, в четвертом ряду снизу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что в среднем на это уходит примерно 18 секунд, но некоторые справляются с задачей и за меньшее время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)