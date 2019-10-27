«Сможете найти кошку среди голубей меньше, чем за 9 секунд?». Новая загадка в сети

Источник материала: Tut.by

29 октября в Америке празднуют национальный день кошек.. В честь этого производитель корма для животных выпустил головоломку, в которой среди 139 голубей нужно отыскать одну серую кошку. Как пишет Meduza со ссылкой на Daily Mail , в среднем на это уходит примерно 18 секунд, но некоторые справляются с задачей и за меньшее время. Попробуйте найти кота на картинке.

Пользователь MattiFlint, разместивший эту картинку в своем аккаунте в Twitter, подписал ее следующим образом: «Сможете найти кошку среди голубей меньше, чем за 9 секунд?»



Изображение: @MattiFlint / Twitter

Ответ Кошка прячется справа, в четвертом ряду снизу.

