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«Сможете найти кошку среди голубей меньше, чем за 9 секунд?». Новая загадка в сети

28.10.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 октября в Америке празднуют национальный день кошек.. В честь этого производитель корма для животных выпустил головоломку, в которой среди 139 голубей нужно отыскать одну серую кошку. Как пишет Meduza со ссылкой на Daily Mail, в среднем на это уходит примерно 18 секунд, но некоторые справляются с задачей и за меньшее время. Попробуйте найти кота на картинке.

Пользователь MattiFlint, разместивший эту картинку в своем аккаунте в Twitter, подписал ее следующим образом: «Сможете найти кошку среди голубей меньше, чем за 9 секунд?»


Изображение: @MattiFlint / Twitter

Ответ

Кошка прячется справа, в четвертом ряду снизу.


 

 
 
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Отмечается, что в среднем на это уходит примерно 18 секунд, но некоторые справляются с задачей и за меньшее время.
 
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