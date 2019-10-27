Как ухаживать за кроссовками, чтобы носить их дольше

Источник материала: Tut.by

Что делать с кроссовками, чтобы пара прослужила как можно дольше? Как часто их следует вытирать и можно ли стирать? Издание Guardian поделилось советами по уходу за такой обувью.



Фото: jeshoots.com

1. В идеале, кроссовки следует чистить или вытирать после каждой носки. В большинстве случаев на них будет лишь слой пыли, который легко смахнуть. Для более серьезных загрязнений может понадобиться щетка и чистящее средство.

2. Если вы тренировались в этой обуви, нужно уделить внимание и внутренней поверхности. Если это возможно, выньте стельки, почистите их и дайте им проветриться отдельно. Готовы зайти еще дальше? Выньте шнурки и отверните язычок, чтобы обувь хорошенько проветрилась. Делать это следует при комнатной температуре. А вот брызгать дезодорант для обуви внутрь может быть не лучшей идеей: слой запаха просто наложится поверх имеющегося, но наша цель — кроссовки без запаха.

3. Не кладите кроссовки в стиральную машину. Да, вы достанете их чистыми, но это скажется на состоянии материала. Пара обуви сделана из самых разных материалов: тут и сетка, и замша, и клей, и резина — а стиральная машина для них не предназначена. Кроссовки могут изменить форму, облупиться, потрескаться, а краска — облезть.