|
Под Могилевом Ford сбил пьяную женщину, которая шла посередине дороги
Источник материала: Tut.by
Нетрезвая женщина попала под колеса автомобиля в Могилевском районе,
Авария произошла 27 октября, в 21.50, вблизи деревне Новоселки. По информации инспекторов, 51-летний водитель Ford сбил 37-летнюю женщину, которая шла во встречном направлении посередине дороги.
В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. В ГАИ отметили, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не была обозначена световозвращающими элементами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)