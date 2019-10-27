Под Могилевом Ford сбил пьяную женщину, которая шла посередине дороги

Источник материала: Tut.by

Нетрезвая женщина попала под колеса автомобиля в Могилевском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 27 октября, в 21.50, вблизи деревне Новоселки. По информации инспекторов, 51-летний водитель Ford сбил 37-летнюю женщину, которая шла во встречном направлении посередине дороги.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. В ГАИ отметили, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не была обозначена световозвращающими элементами.