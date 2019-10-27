ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

28.10.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

34-летний актер Данила Козловский и его 32-летняя возлюбленная режиссер Ольга Зуева ждут первенца. По словам инсайдеров, слова которых цитирует издание Starhit, Ольга впервые станет мамой в ближайшие несколько месяцев.


«Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут», — поделился источник.

Сама пара пока никак не прокомментировала новость о скором пополнении в семействе. Инсайдеры утверждают, что Данила и Ольга хранили эту новость в секрете даже от самых близких людей.

Напомним, что первые слухи о романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой появились в феврале 2015 года. В марте того же года актеры впервые вышли в свет вместе, тем самым подтвердив свои отношения. С тех пор Данила и Ольга регулярно вместе появляются на публике, делятся совместными снимками из путешествий в Instagram и там же открыто признаются друг другу в любви.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебской области горела «Табакерка». Говорят, её подожгли (и это не всё)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика