Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

Источник материала: Tut.by

34-летний актер Данила Козловский и его 32-летняя возлюбленная режиссер Ольга Зуева ждут первенца. По словам инсайдеров, слова которых цитирует издание Starhit, Ольга впервые станет мамой в ближайшие несколько месяцев.





«Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут», — поделился источник.

Сама пара пока никак не прокомментировала новость о скором пополнении в семействе. Инсайдеры утверждают, что Данила и Ольга хранили эту новость в секрете даже от самых близких людей.

Напомним, что первые слухи о романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой появились в феврале 2015 года. В марте того же года актеры впервые вышли в свет вместе, тем самым подтвердив свои отношения. С тех пор Данила и Ольга регулярно вместе появляются на публике, делятся совместными снимками из путешествий в Instagram и там же открыто признаются друг другу в любви.