Белорусы просят власти сделать 31 декабря выходным днем

На сайте petitions.by появилось обращение граждан к Совету министров и Министерству труда и социальной защиты. Авторы и подписавшиеся просят установить 31 декабря и 1, 2 января полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни. Выходные предлагается установить начиная уже с 2019 года и оставить эту практику и на последующие годы.

Авторы полагают, что данные изменения положительно скажутся как на отдыхе граждан, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и т. д.). По состоянию на 13.00 28 октября петицию подписали уже более 1,6 тыс. человек. Как указано на портале, отправлено обращение в правительство будет через 37 дней.

Отметим, что в Министерстве труда и соцзащиты готовы рассмотреть предложение, пишет Onliner.by . Однако в ведомстве подчеркивают, что окончательное решение по установлению праздничных, рабочих и выходных дней устанавливает президент.

Напомним, ранее правительство определило порядок переноса рабочих дней в 2020 году. В частности, рабочий день с четверга 2 января был перенесен на субботу, 4 января. Таким образом, белорусы будут отдыхать 1 и 2 января. 31 декабря придется выйти на работу. Официального выходного в этот день еще не было как в суверенной истории страны, так и в советский период. Исключение - если он выпадает на субботу или воскресенье.