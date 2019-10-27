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Белорусы просят власти сделать 31 декабря выходным днем
28.10.2019 14:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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Авторы полагают, что данные изменения положительно скажутся как на отдыхе граждан, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и т. д.). По состоянию на 13.00 28 октября петицию подписали уже более 1,6 тыс. человек. Как указано на портале, отправлено обращение в правительство будет через 37 дней.
Отметим, что в Министерстве труда и соцзащиты готовы рассмотреть предложение, пишет
Напомним, ранее правительство определило порядок переноса рабочих дней в 2020 году. В частности, рабочий день с четверга 2 января был перенесен на субботу, 4 января. Таким образом, белорусы будут отдыхать 1 и 2 января. 31 декабря придется выйти на работу. Официального выходного в этот день еще не было как в суверенной истории страны, так и в советский период. Исключение - если он выпадает на субботу или воскресенье.
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