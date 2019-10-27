Правительство обсуждает с A1 создание 5G-сети в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Правительство прорабатывает варианты строительства сети 5G в Беларуси и изучает соответствующие предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Об этом пишет Interfax.by .





В ходе встречи посол подчеркнула, что обсуждение инициативы A1 в правительстве организовано в преддверии визита главы белорусского государства в Австрию.

«На двухсторонней встрече президенты обоих государств обсуждали вопросы, касающиеся непосредственно компании A1. И нам известно, что президент Австрии будет задавать вопросы о прогрессе, который был достигнут. Поэтому мы хотели бы понимать, на каком месте находимся, каков прогресс по достигнутым договоренностям, чтобы подготовить австрийскую сторону и президента к данному визиту», — сказала Вергеттер, которую цитирует пресс-служба правительства.

По словам Турчина, вопрос строительства сети 5G в Беларуси «остается в подвешенном состоянии». Он сообщил, что аналогичное предложение поступило в правительство от компании-конкурента. «Мы планируем в ближайшее время эти варианты обсудить, чтобы выработать какое-то решение и понимать, в каком направлении будем двигаться», — сказал первый вице-премьер.

Как сообщалось, в марте этого года расширение сотрудничества Беларуси и A1 Telekom Austria Group обсуждалась на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с тогдашним федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В составе австрийской делегации присутствовал Томас Арнольднер, генеральный директор холдинга А1 Telekom Austria Group.

«Я очень рад, что значительная часть переговоров была уделена важной теме дальнейшего развития ИКТ и инфраструктуры связи. Переговоры были очень конструктивными, и я ожидаю дальнейшего их продолжения с целью масштабного развертывания 4G-инфраструктуры, а в перспективе и 5G не только в городах, но и в сельских районах», — прокомментировал тогда Арнольднер итоги встречи.