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С дровяной печью в кухне и беседкой на лоджии: как выглядит самый необычный пентхаус Минска

28.10.2019 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья столицы продается уникальный объект — двухуровневый пентхаус с огромной террасой, дровяной печью и сауной. Как выглядит жилье и сколько стоит — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира площадью 343 квадратных метров занимает два верхних этажа кирпичной высотки на улице Городецкой. Всего в ней шесть комнат и большая терраса, по площади как советская «трешка» — 74 квадратных метра.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

В квартире сделан дизайнерский ремонт, а в ее обстановке использована эксклюзивная и антикварная мебель. Здесь есть несвойственные обычным городским квартирам дровяная печь на кухне, сауна, терраса с беседкой, мангалом и тандыром.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Особая роскошь — два огромных аквариума с экзотическими рыбами.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой за 800 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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