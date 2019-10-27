|
С дровяной печью в кухне и беседкой на лоджии: как выглядит самый необычный пентхаус Минска
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке жилья столицы продается уникальный объект — двухуровневый пентхаус с огромной террасой, дровяной печью и сауной. Как выглядит жилье и сколько стоит — в материале REALTY.TUT.BY.
Квартира площадью 343 квадратных метров занимает два верхних этажа кирпичной высотки на улице Городецкой. Всего в ней шесть комнат и большая терраса, по площади как советская «трешка» — 74 квадратных метра.
В квартире сделан дизайнерский ремонт, а в ее обстановке использована эксклюзивная и антикварная мебель. Здесь есть несвойственные обычным городским квартирам дровяная печь на кухне, сауна, терраса с беседкой, мангалом и тандыром.
Особая роскошь — два огромных аквариума с экзотическими рыбами.
Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой за 800 тысяч долларов в эквиваленте.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартира занимает два этажа и имеет необычный дизайн внутри.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)