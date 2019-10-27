С дровяной печью в кухне и беседкой на лоджии: как выглядит самый необычный пентхаус Минска

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья столицы продается уникальный объект — двухуровневый пентхаус с огромной террасой, дровяной печью и сауной. Как выглядит жилье и сколько стоит — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира площадью 343 квадратных метров занимает два верхних этажа кирпичной высотки на улице Городецкой. Всего в ней шесть комнат и большая терраса, по площади как советская «трешка» — 74 квадратных метра.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

В квартире сделан дизайнерский ремонт, а в ее обстановке использована эксклюзивная и антикварная мебель. Здесь есть несвойственные обычным городским квартирам дровяная печь на кухне, сауна, терраса с беседкой, мангалом и тандыром.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Особая роскошь — два огромных аквариума с экзотическими рыбами.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой за 800 тысяч долларов в эквиваленте.