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С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума

28.10.2019 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 ноября в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца января 2020 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения с 1 ноября составит 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). Прибавка составит 92 копейки.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий,
социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Напомним, с 1 мая прибавка составила 7,12 рубля, с 1 февраля — 2,69 рубля, с 1 ноября 2018 года — 54 копейки, с 1 августа 2018-го — 7,09 рубля, с 1 мая 2018-го — 7,26 рубля, с 1 февраля 2018-го — 1,51 рубля, с 1 ноября 2017-го — 24 копейки, с 1 августа 2017-го — 13,75 рубля, с 1 мая 2017-го — 3,72 рубля, с 1 февраля 2017-го — 5,48 рубля. В ноябре 2016 года бюджет прожиточного минимума и вовсе снизился на 98 копеек. С 1 августа 2016-го БПМ вырос на 5,56 рубля, с 1 мая 2016-го — на 5,94 рубля, с 1 марта 2016-го — на 4,87 рубля, с 1 февраля 2016-го — на 2,35 рубля. С 1 ноября 2015-го БПМ уменьшился на 0,13 рубля. С 1 августа 2015-го БПМ вырос на 9,43 рубля. Получается, что до нынешнего повышения за последние 4 года (начиная с 1 августа 2015 года) БПМ вырос примерно на 76,5 рубля.

 
 
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С 1 ноября в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца января 2020 года.
 
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