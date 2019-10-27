С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца января 2020 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения с 1 ноября составит 231,83 рубля ( сейчас — 230,91 рубля). Прибавка составит 92 копейки.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий,

социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.