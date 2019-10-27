Субботник по посадке деревьев в микрорайоне «Лагуна»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники администрации Московского района города Бреста совместно с работниками ЖЭС №12 и активистами жилищно-потребительских кооперативов, расположенных в микрорайоне «Лагуна» 26 октября провели субботник по посадке зеленых насаждений.









В ходе мероприятия были выполнены работы по посадке саженцев молодых березок, ив, кленов и уксусных деревьев на территории, прилегающей к улице Луцкой в районе домов №№ 66,68,70.







