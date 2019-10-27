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Субботник по посадке деревьев в микрорайоне «Лагуна»
28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники администрации Московского района города Бреста совместно с работниками ЖЭС №12 и активистами жилищно-потребительских кооперативов, расположенных в микрорайоне «Лагуна» 26 октября провели субботник по посадке зеленых насаждений.
В ходе мероприятия были выполнены работы по посадке саженцев молодых березок, ив, кленов и уксусных деревьев на территории, прилегающей к улице Луцкой в районе домов №№ 66,68,70.
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Сотрудники администрации Московского района города Бреста совместно с работниками ЖЭС №12 и активистами жилищно-потребительских кооперативов, расположенных в...
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