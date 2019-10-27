ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как барановичские детишки снимают мультики

28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах существует необычное творческое пространство, каковых немного в Беларуси, – здесь фантазии детей оживают, а нарисованные ими персонажи становятся подвижными. Наталья Новик открыла в родном городе студию мультипликации для детей, которая пользуется популярностью.

Как барановичские детишки снимают мультики

Наталья по образованию – педагог. Она уже восьмой год трудится учителем математики в одной из барановичских школ. Девушка пошла по стопам мамы, которая работала учителем истории.

– Я хотела связать свою жизнь с цифрами, потому что в школе мне нравилась учительница математики, нравилось, как она объясняла предмет. Именно Софья Павловна смогла привить любовь к этой точной науке. В одиннадцатом классе подумывала связать свою жизнь с военной сферой, но все-таки любовь к математике победила, – поделилась воспоминаниями героиня Zarya.by

Педагогическое образование получила в Бресте, второе высшее – инженера-программиста – тоже в городе над Бугом.

Первый рабочий год в школе для Натальи был самым сложным, она долго привыкала к работе. Возникали мысли отработать два года и уйти из профессии, а потом молодой специалист как-то втянулась, начала получать удовольствие от общения с детьми.

Как барановичские детишки снимают мультики

- Самым сложным было найти какой-то контакт с ребятами, подход к ним. У меня были пятые, шестые и седьмые классы. Сейчас уже учу математике детей старших классов, – рассказала собеседница Zarya.by

На создание студии мультипликации и песочной анимации Наталию Новик вдохновили дочки. Старшая, Эвелина, которой одиннадцать лет, с раннего детства довольно неплохо рисует. Да и младшенькая – четырехлетняя Алиса – с удовольствием помогает сестре разукрашивать рисунки. Девочки вырезали своих нарисованных персонажей и играли ими. «Я наблюдала за всем этим и подумала, что неплохо было бы превратить игру дочек в мультфильм», – вспоминает Наталья.

Как барановичские детишки снимают мультики

Героиня Zarya.by нашла в Москве курсы по мультипликации, прошла их онлайн. Кроме этого, изучила множество информации в интернете. Затем открыла индивидуальное предпринимательство, после чего начался набор на занятия. Первыми учиться создавать мультфильмы к Натальи пришли ее ученики.

Так как дома не совсем рабочая обстановка, для репетиторства по математике наша героиня арендовала офис. Его же приспособила для мультипликационной студии: закупили столы, доску, фотоаппарат, штатив, станки для работы, песочные столики... 

– Изначально моя семья была против того, чтобы я так много работала: в будние дни – школа и репетиторство, в выходные – занятия по песочной анимации и мультипликации. Но я все прекрасно успеваю, к тому же мои дочки часто приходят ко мне в студию и тоже приобщаются к созданию мультфильмов. Муж всегда поддерживает, – отмечает Наталья.

Как барановичские детишки снимают мультики

В студии мультипликации занимаются детишки от четырех лет, но в основном – восьми-девяти. Группы небольшие – по 4-6 человек, чтобы каждому уделить как можно больше внимания. Собеседница отмечает, что с малышами сложнее, потому что они очень подвижные, постоянно нужно привлекать их внимание, к тому же объяснять что-то им надо дольше, а ребята постарше более организованные и внимательные.

– Дети, которые приходят ко мне на занятия, необязательно должны обладать какими-либо навыками по рисованию, все это приобретается в процессе. К тому же, я считаю, что не нужно исправлять несовершенные детские рисунки, придуманные ими персонажи. Получилось что-то не точное – пусть так и будет, ведь это видение, фантазия ребенка, и он считает, что рисунок должен быть именно таким. Как-то ребенок нарисовал синюю луну – значит так и будет, потому что это его воображение, – рассуждает собеседница.

Как барановичские детишки снимают мультики

Создание даже короткометражного мультфильма в одну минуту – длительный и трудоемкий процесс. Изначально Наталья вместе с детьми продумывает, о чем будет мультфильм, записывают, какими должны быть персонажи, какие действия они будут выполнять и т.д. Затем делается раскадровка по сюжетам, определяется их очередность.

– Далее рисуем фоны, бутафорию, персонажей. Потом размещаем рисунки на специальных станках для перекладной анимации (на станках два уровня стекла, на одном – фон, чтобы он не двигался, на втором – персонажей). Чтобы создать иллюзию движения, позы фигурок немного меняются, покадрово фотографируются. Снимки обрабатываем на компьютере в различных программах. Компоновка, озвучка – потом всё это превращается в фильм, – рассказала о техническом процессе Наталья Новик.

Так как создание мультфильма очень трудоемкий процесс, отнимающий много времени, то на создание короткометражки в студии Натальи ребята тратят много времени. Порой на мультфильм может понадобиться и пару месяцев…

Как барановичские детишки снимают мультики

Для занятий по песочной анимации в студии есть четыре столика. Оборудование очень быстро выходит из строя, постоянно нужно менять контроллеры. 

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

- В ближайшее время хочу купить еще два столика, потому что детям очень нравится рисовать песком. Даже я сама, когда устаю и мне хочется отдохнуть, включаю классическую музыку, выключаю свет, оставляя только подсветку, и начинаю рисовать, – говорит героиня Zarya.by

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Занятиями своих детей активно интересуются их мамы. Наталья рассказала, что они приходили в студию и тоже сняли свой фильм – про сов. Им понравился этот увлекательный процесс.

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Когда снимали первый мультфильм, я заметила, что дети всё делают без какого-то энтузиазма, но когда мы его закончили, они были очень горды собой, им стало интересно.

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

– Тем, кто начал приходить ко мне летом, нравится заниматься в студии. Ребятишки даже спрашивали: «Наталья Александровна, скажите, вы от нас откажетесь осенью?» – вспоминает собеседница. Не отказалась! А чтобы не отрывать детей от учебного процесса, занятия по мультипликации и песочной анимации Наталья проводит по выходным.

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

Занятия полезны тем, что развивают воображение, позволяют сверстникам активно общаться, работать в команде. «Вначале дети, когда приходят, всё пытаются делать самостоятельно, но потом включаются в процесс, учатся работать в коллективе, помогать друг другу», – говорит наша героиня.

Как барановичские детишки снимают мультики

Как барановичские детишки снимают мультики

В будущем Наталья Новик планирует взять к себе в студию помощника. «Также очень хотелось бы поучаствовать с детьми в каком-либо конкурсе», – сказала девушка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Барановичах существует необычное творческое пространство, каковых немного в Беларуси, – здесь фантазии детей оживают, а нарисованные ими персонажи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти с 1 ноября повышают некоторые пособия на детей. Сколько составит прибавка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика