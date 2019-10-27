Как барановичские детишки снимают мультики

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах существует необычное творческое пространство, каковых немного в Беларуси, – здесь фантазии детей оживают, а нарисованные ими персонажи становятся подвижными. Наталья Новик открыла в родном городе студию мультипликации для детей, которая пользуется популярностью.





Наталья по образованию – педагог. Она уже восьмой год трудится учителем математики в одной из барановичских школ. Девушка пошла по стопам мамы, которая работала учителем истории.

– Я хотела связать свою жизнь с цифрами, потому что в школе мне нравилась учительница математики, нравилось, как она объясняла предмет. Именно Софья Павловна смогла привить любовь к этой точной науке. В одиннадцатом классе подумывала связать свою жизнь с военной сферой, но все-таки любовь к математике победила, – поделилась воспоминаниями героиня Zarya.by

Педагогическое образование получила в Бресте, второе высшее – инженера-программиста – тоже в городе над Бугом.

Первый рабочий год в школе для Натальи был самым сложным, она долго привыкала к работе. Возникали мысли отработать два года и уйти из профессии, а потом молодой специалист как-то втянулась, начала получать удовольствие от общения с детьми.





- Самым сложным было найти какой-то контакт с ребятами, подход к ним. У меня были пятые, шестые и седьмые классы. Сейчас уже учу математике детей старших классов, – рассказала собеседница Zarya.by

На создание студии мультипликации и песочной анимации Наталию Новик вдохновили дочки. Старшая, Эвелина, которой одиннадцать лет, с раннего детства довольно неплохо рисует. Да и младшенькая – четырехлетняя Алиса – с удовольствием помогает сестре разукрашивать рисунки. Девочки вырезали своих нарисованных персонажей и играли ими. «Я наблюдала за всем этим и подумала, что неплохо было бы превратить игру дочек в мультфильм», – вспоминает Наталья.





Героиня Zarya.by нашла в Москве курсы по мультипликации, прошла их онлайн. Кроме этого, изучила множество информации в интернете. Затем открыла индивидуальное предпринимательство, после чего начался набор на занятия. Первыми учиться создавать мультфильмы к Натальи пришли ее ученики.

Так как дома не совсем рабочая обстановка, для репетиторства по математике наша героиня арендовала офис. Его же приспособила для мультипликационной студии: закупили столы, доску, фотоаппарат, штатив, станки для работы, песочные столики...

– Изначально моя семья была против того, чтобы я так много работала: в будние дни – школа и репетиторство, в выходные – занятия по песочной анимации и мультипликации. Но я все прекрасно успеваю, к тому же мои дочки часто приходят ко мне в студию и тоже приобщаются к созданию мультфильмов. Муж всегда поддерживает, – отмечает Наталья.





В студии мультипликации занимаются детишки от четырех лет, но в основном – восьми-девяти. Группы небольшие – по 4-6 человек, чтобы каждому уделить как можно больше внимания. Собеседница отмечает, что с малышами сложнее, потому что они очень подвижные, постоянно нужно привлекать их внимание, к тому же объяснять что-то им надо дольше, а ребята постарше более организованные и внимательные.

– Дети, которые приходят ко мне на занятия, необязательно должны обладать какими-либо навыками по рисованию, все это приобретается в процессе. К тому же, я считаю, что не нужно исправлять несовершенные детские рисунки, придуманные ими персонажи. Получилось что-то не точное – пусть так и будет, ведь это видение, фантазия ребенка, и он считает, что рисунок должен быть именно таким. Как-то ребенок нарисовал синюю луну – значит так и будет, потому что это его воображение, – рассуждает собеседница.





Создание даже короткометражного мультфильма в одну минуту – длительный и трудоемкий процесс. Изначально Наталья вместе с детьми продумывает, о чем будет мультфильм, записывают, какими должны быть персонажи, какие действия они будут выполнять и т.д. Затем делается раскадровка по сюжетам, определяется их очередность.

– Далее рисуем фоны, бутафорию, персонажей. Потом размещаем рисунки на специальных станках для перекладной анимации (на станках два уровня стекла, на одном – фон, чтобы он не двигался, на втором – персонажей). Чтобы создать иллюзию движения, позы фигурок немного меняются, покадрово фотографируются. Снимки обрабатываем на компьютере в различных программах. Компоновка, озвучка – потом всё это превращается в фильм, – рассказала о техническом процессе Наталья Новик.

Так как создание мультфильма очень трудоемкий процесс, отнимающий много времени, то на создание короткометражки в студии Натальи ребята тратят много времени. Порой на мультфильм может понадобиться и пару месяцев…





Для занятий по песочной анимации в студии есть четыре столика. Оборудование очень быстро выходит из строя, постоянно нужно менять контроллеры.













- В ближайшее время хочу купить еще два столика, потому что детям очень нравится рисовать песком. Даже я сама, когда устаю и мне хочется отдохнуть, включаю классическую музыку, выключаю свет, оставляя только подсветку, и начинаю рисовать, – говорит героиня Zarya.by

















Занятиями своих детей активно интересуются их мамы. Наталья рассказала, что они приходили в студию и тоже сняли свой фильм – про сов. Им понравился этот увлекательный процесс.













Когда снимали первый мультфильм, я заметила, что дети всё делают без какого-то энтузиазма, но когда мы его закончили, они были очень горды собой, им стало интересно.









– Тем, кто начал приходить ко мне летом, нравится заниматься в студии. Ребятишки даже спрашивали: «Наталья Александровна, скажите, вы от нас откажетесь осенью?» – вспоминает собеседница. Не отказалась! А чтобы не отрывать детей от учебного процесса, занятия по мультипликации и песочной анимации Наталья проводит по выходным.













Занятия полезны тем, что развивают воображение, позволяют сверстникам активно общаться, работать в команде. «Вначале дети, когда приходят, всё пытаются делать самостоятельно, но потом включаются в процесс, учатся работать в коллективе, помогать друг другу», – говорит наша героиня.









В будущем Наталья Новик планирует взять к себе в студию помощника. «Также очень хотелось бы поучаствовать с детьми в каком-либо конкурсе», – сказала девушка.