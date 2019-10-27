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В Столинском районе пенсионерка получила ожоги при тушении загоревшейся травы

28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26 октября в 20-15 в Столинский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение больницы пенсионерки - жительницы деревни Песово.

В Столинском районе пенсионерка получила ожоги при тушении загоревшейся травы

По предварительной информации события развивались следующим образом: 23 октября около 13-40 женщина увидела, что вдоль забора ее приусадебного участка горит трава. Она попыталась потушить огонь самостоятельно, однако в результате получила ожоги. Спустя 3 дня женщина обратилась за медицинской помощью в больницу.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  26 октября в 20-15 в Столинский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение больницы пенсионерки - жительницы деревни Песово. По...
 
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