В Столинском районе пенсионерка получила ожоги при тушении загоревшейся травы

Источник материала: Виртуальный Брест

26 октября в 20-15 в Столинский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение больницы пенсионерки - жительницы деревни Песово.





По предварительной информации события развивались следующим образом: 23 октября около 13-40 женщина увидела, что вдоль забора ее приусадебного участка горит трава. Она попыталась потушить огонь самостоятельно, однако в результате получила ожоги. Спустя 3 дня женщина обратилась за медицинской помощью в больницу.

Причина пожара устанавливается.