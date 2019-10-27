В Пинске горел магазин аккумуляторов

Источник материала: Виртуальный Брест

Торговый объект продавал аккумуляторные батареи и моторные масла.





Фото Пинского ГРОЧС

По информации Пинского ГРОЧС, утром 27 октября в центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по улице Карла Маркса, 29 А/1 (район супермаркета Евроопт).

На место происшествия прибыли два отделения спасателей, которые установили, что в помещении магазина есть небольшое задымление, входные двери открыты, людей внутри нет.

Пожар потух сам до прибытия подразделений МЧС . В результате огнём повреждены ноутбук и кассовый аппарат, закопчены стены и потолок павильона.





Стоит отметить, что в этот день в магазине аккумуляторов был выходной день.