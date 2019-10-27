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В Пинске горел магазин аккумуляторов
28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Торговый объект продавал аккумуляторные батареи и моторные масла.
Фото Пинского ГРОЧС
По информации Пинского ГРОЧС, утром 27 октября в центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по улице Карла Маркса, 29 А/1 (район супермаркета Евроопт).
На место происшествия прибыли два отделения спасателей, которые установили, что в помещении магазина есть небольшое задымление, входные двери открыты, людей внутри нет.
Пожар потух сам до прибытия подразделений
Стоит отметить, что в этот день в магазине аккумуляторов был выходной день.
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Торговый объект продавал аккумуляторные батареи и моторные масла. Фото Пинского ГРОЧС По информации Пинского ГРОЧС, утром 27 октября в центр оперативного...
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