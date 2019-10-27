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Кишиневский молодежный театр завершит в Пинске белорусские гастроли

28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Полесском драматическом театре 28-29 октября пройдут гастроли кишиневского Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор-художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Кишиневский молодежный театр завершит в Пинске белорусские гастроли

Молодежная театральная труппа из столицы Молдовы хорошо знакома пинским театралам. Кишиневские актеры уже не раз выступали на сцене Полесского драмтеатра. В этом сезоне коллектив расширил географию выступлений, посетив Гомель, Бобруйск, Могилев, Минск. Представлением в Пинске труппа завершает свои белорусские гастроли.

"Первые наши контакты произошли на международном фестивале в Бресте "Белая вежа". Знакомство продолжилось уже на фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест". На следующий год мы пригласили театр к себе и организовали для них гастрольную поездку по Беларуси. С годами сотрудничество разрасталось. Коллектив просто замечательный - мобильный, талантливый. На его базе работает театральный лицей, то есть они еще и смену себе готовят", - отметил Александр Лукашенко.

В Пинске театр из Молдовы покажет пластический спектакль о жизни французской певицы Эдит Пиаф "Падам...Падам..." по пьесе Инны Гриншпун, а также драму "Цветы для Элджернона" по мотивам бестселлера Дэниела Киза. "Этот моноспектакль они везут к нам повторно. В прошлом году не все смогли попасть на просмотр - у нас зрительский зал всего 110 мест. Сейчас билеты разобрали буквально за неделю", - рассказал худрук.

Сейчас в Полесском драмтеатре завершается работа над спектаклем "Выйти замуж за маньяка". Жанр постановки определен как детективная комедия. Премьера намечена на 24 и 26 ноября. Ближе к новогодним праздникам на суд маленьких зрителей пинские актеры представят сказку "Оранжевый ежик", рассчитанную на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  В Полесском драматическом театре 28-29 октября пройдут гастроли кишиневского Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" имени Юрия...
 
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