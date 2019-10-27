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Пентагон отдал Microsoft "облачный" контракт объемом десять миллиардов долларов, обойдя Amazon

28.10.2019 14:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пентагон отдал Microsoft "облачный" контракт объемом десять миллиардов долларов, обойдя Amazon

Microsoft Corp. получила 10-летний контракт объемом 10 млрд долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США, главным претендентом на который считалась Amazon.com.

Проект JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) предусматривает модернизацию технологической инфраструктуры Пентагона за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако". Эксперты называли Amazon фаворитом в битве за получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США.

Amazon также известна большим практическим опытом в сфере оптимизации переноса данных, построения автоматических систем комплаенса и платформ совместного использования данных. Кроме того, эксперты отмечают, что лишь Amazon в данный момент способна обеспечить безопасность шифрования данных, соответствующую жестким стандартам правительства США.

Тем не менее, Пентагон сообщил, что отдал предпочтение Microsoft и ее облачному сервису Azure.

Летом этого года в ситуацию вмешался Дональд Трамп, который заявил, что может проверить процесс выбора подрядчика для реализации JEDI министерством обороны, поскольку "крупные компании жалуются на этот процесс".

Трамп регулярно конфликтует с основателем и CEO Amazon Джефом Безосом, и его вмешательство многие эксперты посчитали политически мотивированным, пишет interfax.by.

Акции Microsoft подорожали на 3% на дополнительных торгах в пятницу после объявления о контракте с Пентагоном, бумаги Amazon опустились в цене на 0,8%.

Согласно оценкам Gartner, объем глобального рынка облачных сервисов в 2019 году увеличится до 221,6 млрд долларов и достигнет 344,9 млрд долларов к 2022 году. AWS является лидером (с 48%-ной долей) в самом быстро растущем сегменте этого рынка - IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга), объем которого, как ожидается, достигнет 74,1 млрд долларов к 2022 году.

 
 
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Microsoft Corp. получила 10-летний контракт объемом 10 млрд долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США, главным...
 
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