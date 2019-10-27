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Как в сквере семейных деревьев липы сажали

28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Восемь лунинецких семей высадили фамильные деревья.

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Игорь и Жанна Труш с детьми Лялей, Лизой и Марком

Сквер семейных деревьев появился около храма на Бохоново в апреле этого года. Липовую аллею высадили в рамках республиканской акции «Парк семейных деревьев».

Добрая традиция продолжилась. Сквер пополнился молоденькими липами.

В этот раз в высадке приняли участие восемь лунинецких семей. Многие пришли посадить липы с детьми.

Липы сажали Михаил и Инна Бовкуновичи с дочкой Владой, Александр и Зоя Мотор с дочерью Татьяной, Александр и Ольга Мороз, Андрей и Кристина Сысовы с сыном Кириллом, Игорь и Жанна Труш с детьми Лялей, Лизой и Марком, Александр и Елена Каленковичи с дочкой Софьей, Дмитрий и Елена Карасёвы с сыном Александром, Евгений и Ксения Шостыр с детьми Ярославом и Алиной.

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Кристина и Андрей Сысовы с сыном Кириллом

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Дочки помогают родителям

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Инне и Михаилу Бовкуновичам помогает дочка Влада

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Зоя и Александр Мотор пришли посадить липу с дочерью Татьяной

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Ольга и Александр Мороз

Организовала мероприятие районная организация БРСМ.

Высадка деревьев шла весело и дружно. Дети с энтузиазмом помогали родителям.

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Работа кипит

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Когда деревья посадили, первый секретарь Лунинецкой районной организации БРСМ Ирина Шостак поблагодарила всех за участие. И вместе с главным специалистом Натальей Шлюбович и активистом БРСМ Александром Манько на память о мероприятии вручила семьям рамки для фото.

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Посадка деревьев заняла примерно час времени. И вот – липы растут. Около каждой – именная табличка.

Участники мероприятия высказали надежду, что деревья примутся, и долгие годы будут радовать лунинчан зелёной листвой и тенью в жару. А этот день станет памятным для каждой семьи.

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Кристина и Андрей Сысовы

Как в сквере семейных деревьев липы сажали

Перед тем, как разойтись, сфотографировались на память.

 
 
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  Восемь лунинецких семей высадили фамильные деревья. Игорь и Жанна Труш с детьми Лялей, Лизой и Марком Сквер семейных деревьев появился около храма на Бохоново в...
 
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