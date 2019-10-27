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Как в сквере семейных деревьев липы сажали
28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Восемь лунинецких семей высадили фамильные деревья.
Игорь и Жанна Труш с детьми Лялей, Лизой и Марком
Сквер семейных деревьев
Добрая традиция продолжилась. Сквер пополнился молоденькими липами.
В этот раз в высадке приняли участие восемь лунинецких семей. Многие пришли посадить липы с детьми.
Липы сажали Михаил и Инна Бовкуновичи с дочкой Владой, Александр и Зоя Мотор с дочерью Татьяной, Александр и Ольга Мороз, Андрей и Кристина Сысовы с сыном Кириллом, Игорь и Жанна Труш с детьми Лялей, Лизой и Марком, Александр и Елена Каленковичи с дочкой Софьей, Дмитрий и Елена Карасёвы с сыном Александром, Евгений и Ксения Шостыр с детьми Ярославом и Алиной.
Кристина и Андрей Сысовы с сыном Кириллом
Дочки помогают родителям
Инне и Михаилу Бовкуновичам помогает дочка Влада
Зоя и Александр Мотор пришли посадить липу с дочерью Татьяной
Ольга и Александр Мороз
Организовала мероприятие районная организация
Высадка деревьев шла весело и дружно. Дети с энтузиазмом помогали родителям.
Работа кипит
Когда деревья посадили, первый секретарь Лунинецкой районной организации
Посадка деревьев заняла примерно час времени. И вот – липы растут. Около каждой – именная табличка.
Участники мероприятия высказали надежду, что деревья примутся, и долгие годы будут радовать лунинчан зелёной листвой и тенью в жару. А этот день станет памятным для каждой семьи.
Кристина и Андрей Сысовы
Перед тем, как разойтись, сфотографировались на память.
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Восемь лунинецких семей высадили фамильные деревья. Игорь и Жанна Труш с детьми Лялей, Лизой и Марком Сквер семейных деревьев появился около храма на Бохоново в...
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