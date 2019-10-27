Ждать больше нечего. Беларусь не получит 200 млн долларов седьмого транша от ЕФСР

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь больше не может претендовать на получение 200 млн долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, сообщили TUT.BY в пресс-службе Евразийского банка развития.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался. С учетом этого дискуссии по вопросу седьмого транша не имеют юридической почвы», — заявили в банке.

Напомним, сообщалось, что Минск еще с конца апреля рассчитывал получить от Евразийского фонда стабилизации и развития седьмой транш. В конце апреля эксперты ЕФСР заявили, что Минск запоздал с выполнением условий получения транша, не в срок внеся в парламент новый проект закона о банкротстве. В Минфине Беларуси заверяли, что все условия выполнили в срок.

И хотя позже министр финансов России Антон Силуанов уверял, что и 200 млн долларов кредита ЕФСР, и 600 млн долларов госкредита Минск получит, деньги так и не пришли. Их получение оказалось привязано к темпам «интеграционных процессов», а подписание соответствующих «дорожных карт» ожидается в декабре нынешнего года.

Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР внес изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов.