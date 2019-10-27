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Следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным в Бресте
28.10.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, 29-летний житель Бреста 13 сентября, находясь по месту жительства, причинил колото-резаное ранение своей собаке. В результате противоправных действий подозреваемого животное погибло.
О факте указанного происшествия в милицию сообщила мать мужчины.
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По данным следствия, 29-летний житель Бреста 13 сентября, находясь по месту жительства, причинил колото-резаное ранение своей собаке. В результате противоправных...
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