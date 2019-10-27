Следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 29-летний житель Бреста 13 сентября, находясь по месту жительства, причинил колото-резаное ранение своей собаке. В результате противоправных действий подозреваемого животное погибло.





О факте указанного происшествия в милицию сообщила мать мужчины.



В связи с совершением жестокого обращения с животным в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Все обстоятельства, в том числе мотив, устанавливаются.