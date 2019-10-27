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Юные модельеры из Кировска завоевали призовые места на престижном фестивале-конкурсе в Минске

28.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Юные модельеры из Кировска завоевали призовые места на престижном фестивале-конкурсе в Минске

Образцовую студию юного модельера «Жемчужина» районного Центра дополнительного образования детей и молодежи хорошо знают не только в нашем районе, но и за его пределами. Коллекции одежды, разработанные и созданные руководителями студии Татьяной Рудак и Эльвирой Передня вместе с их воспитанниками, отличаются оригинальностью и богатой фантазией и всегда имеют большой успех у зрителей во время дефиле-демонстраций. За 10 лет своего существования, которые в этом году отметила «Жемчужина», ее участники разных лет завоевали много наград на престижных областных и республиканских конкурсах, таких, как «Мельница моды», Голубая перелеска «, «Творчество без границ «,» Золотое веретенце «и других.

И вот недавно юные модельеры из Кировска с отличным настроением вернулись домой из Минска, где в очередной раз добились успеха. В этот раз они впервые принимали участие в престижном и хорошо известным в стране многожанровом фестивале-конкурсе «Zvezdo4et». Кировчане представили на суд жюри и зрителей две из своих коллекций одежды. И обе вошли в число призеров! Коллекции «У самовара», выполненная в народном стиле, и «Мартовские коты» заняли 2 и 3 места. И сами костюмы, и ребята, которые их умело демонстрировали, очень понравились зрителям и были встречены дружными аплодисментами.


Юные модельеры из Кировска завоевали призовые места на престижном фестивале-конкурсе в Минске


Юные модельеры из Кировска завоевали призовые места на престижном фестивале-конкурсе в Минске

Юные модельеры из Кировска завоевали призовые места на престижном фестивале-конкурсе в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Образцовую студию юного модельера «Жемчужина» районного Центра дополнительного образования детей и молодежи хорошо знают не только в нашем районе,...
 
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