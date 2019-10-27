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Власти с 1 ноября повышают некоторые пособия на детей. Сколько составит прибавка
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Напомним, со следующего месяца БПМ
Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 ноября оно составит 2 318,3 рубля (сейчас — 2 309,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 245,62 рубля (сейчас — 3 232,74 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля).
При этом пособия на детей до трех лет с 1 ноября пересматривать не будут. Напомним, в июне 2017 года в Беларуси
Пропорционально росту БПМ с 1 ноября изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
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В Беларуси с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Новые размеры выплат будут действовать до...
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