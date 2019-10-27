Власти с 1 ноября повышают некоторые пособия на детей. Сколько составит прибавка

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Напомним, со следующего месяца БПМ поднимут на 93 копейки — до 231,83 рубля. Новые размеры выплат будут действовать до конца января 2020 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 ноября оно составит 2 318,3 рубля (сейчас — 2 309,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 245,62 рубля (сейчас — 3 232,74 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа вид пособия размер пособия сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 115,92 (сейчас — 115,46) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 115,92 (115,46) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 70% БПМ 162,28 (161,64) по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 100% БПМ 100% БПМ 120% БПМ 231,83 (230,91) 231,83 (230,91) 278,2 (277,09) на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 162,28 (161,64)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля).

При этом пособия на детей до трех лет с 1 ноября пересматривать не будут. Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты этих пособий. Их стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте обсуждали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

Пропорционально росту БПМ с 1 ноября изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.