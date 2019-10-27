Беларусь продает 60 предприятий

Среди них такие крупные ОАО, как «БАТЭ — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», «Управляющая компания холдинга «Горизонт», «Гомельский радиозавод», «Минский завод отопительного оборудования», «Брестский радиотехнический завод», «Завод ЭВИСТОР», «Витебский приборостроительный завод», «Белорусское морское пароходство», «Промсвязь», «МинскСортСемОвощ», «Витебский плодоовощной комбинат», «Ивацевичдрев», «Витебскдрев», «ФанДОК», «Бумажная фабрика «Спартак», «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка», «Пинский завод искусственных кож», «Бобруйская обувная фабрика».





Акции ОАО «БАТЭ» государство готово продать стратегическому инвестору на условиях реализации инвестиционного проекта общества. В качестве инвестора рассматривают транснациональные корпорации, которые специализируются на производстве широкой гаммы автокомпонентов. С их помощью должен улучшиться технический уровень участников холдинга (освоение новых изделий, техперевооружение), а также выход на новые рынки сбыта, особенно на экспорт. Предлагается 25% плюс одна акция.





Продажа акций ОАО «Горизонт» стратегическому инвестору будет осуществляться на условиях реализации инвестиционного проекта общества. Инвестором должна быть одна из компаний, занимающих ведущее место в мировом рейтинге производителей бытовой техники и промышленной электроники. Продается также 25% акций плюс одна.









Условия относительно ОАО «Гомельский радиозавод»: предоставление обществу в течение полугода со дня заключения договора купли-продажи акций за 2,5 млн. долларов США по курсу Национального банка на дату внесения, в оплату за акции дополнительного выпуска с направлением их на финансирование модернизации и технического перевооружения; сохранение в течение трех лет со дня заключения договора купли-продажи акций численности работающих, прибыльной работы общества, уровня среднемесячной заработной платы не ниже сложившейся по Гомельской области. Продается 100% акций.





При продаже акций ОАО «Минский завод отопительного оборудования» условием ставится предоставление обществу в течение полугода со дня заключения договора купли-продажи акций за 3,5 млн. долларов США по курсу Национального банка на дату внесения, в оплату за акции дополнительного выпуска с направлением их на финансирование модернизации и технического перевооружения. В течение трех лет со дня заключения договора купли-продажи акций покупатель не должен предпринимать каких-либо действий, которые могут повлиять на изменение специализации общества (производство отопительных радиаторов, котлов, фитингов, чугунного литья по заказам потребителей), достижение прибыльной боты общества, падение средней заработной платы в обществе ниже среднего уровня зарплаты по Минску и своевременную ее выплату (ежемесячно). Продается госпакет — 25,83% акций.





Поступившие заявления рассмотрит комиссия по рассмотрению заявлений потенциальных инвесторов о заинтересованности в покупке объектов приватизации. По результатам рассмотрения этих заявлений комиссия выносит предложения о целесообразности подготовки проектов решений президента о продаже.







